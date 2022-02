Nachwuchs in Stralsund: Willkommen Emilia Marie, Phil Elias und Oskar Emil!

Stralsund

Im Helios Hanseklinikum in Stralsund erblickten in der Woche vom 7. bis 13. Februar 13 Babys das Licht der Welt. Wir möchten Ihnen hier einige der Kinder vorstellen.

Den Anfang machte am Montag, den 7. Februar die kleine Emilia Marie Prediger. Mit 2475 Gramm und 47 Zentimetern wurde das Mädchen um 23.32 Uhr geboren. Die Familie Lange begrüßte einen Tag später, am 8. Februar, ihren Sohn Phil Elias. Er wurde um 16.43 Uhr geboren. Bei seiner Geburt wog er 4270 Gramm und maß 58 Zentimeter. Beide werden in Stralsund zu Hause sein.

Am 10. Februar wurde außerdem der kleine Oscar Holger Sauer geboren. Er kam am späten Abend um 21.37 Uhr zur Welt. Er war 54 Zentimeter groß und wog 3860 Gramm. Sein Zuhause ist Gustow. Am nächsten Tag, am 11. Februar, erblickte auch ein kleiner Sundhagener das Licht der Welt: Oskar Emil Völker wurde mit 3090 Gramm und 49 Zentimetern um 9.30 Uhr geboren.

Die kleine Aerdna kam am 13. Februar zur Welt. Sie wog bei ihrer Geburt um 23.42 Uhr 3850 Gramm und maß 54 Zentimeter. Auch sie wird in der Hansestadt zu Hause sein.

In der vergangenen Woche sind außerdem Zwillinge geboren worden. Kalle Friedrich und Jonte Wilhelm erblickten am 7. Februar das Licht der Welt.

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern und wünschen ihren Kindern alles Gute!

Von OZ