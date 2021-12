Nachwuchs in Stralsund: Willkommen, Malte, Finja und Moritz!

Stralsund

In der 48. Kalenderwoche haben im Helios Hanseklinikum Stralsund 15 Babys das Licht der Welt erblickt.

Der kleine Malte aus Stralsund wurde am Abend des 30. November geboren. Bei der Geburt wog er 2975 Gramm und maß 52 Zentimeter. Noch am selben Abend erblicke auch die kleine Lentje aus Barth das Licht der Welt. Sie wog 3335 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Einen Tag später, am 1. Dezember, kam der kleine Ede aus Stralsund zur Welt. Er brachte 3690 Gramm auf die Waage und war 54 Zentimeter groß.

In der Nacht auf den 2. Dezember wurden gleich drei Mädchen geboren. Kaja Marlitt wog 2990 Gramm und maß 49 Zentimeter. Nur etwa eine Stunde später erblickte auch die kleine Finja mit 3630 Gramm und 51 Zentimetern das Licht der Welt. Beide Mädchen werden in Stralsund zu Hause sein. Etwa zwei Stunden nach Finja kam auch Mila Lucia aus Zarrendorf auf die Welt. Sie wog 4090 Gramm und war 54 Zentimeter groß.

Am 3. Dezember wurde der kleine Moritz aus Greifswald am Morgen geboren. Er wog 3930 Gramm und maß 54 Zentimeter. Zwei Tage später, am 5. Dezember, erblickte Florian Jakob mit 3120 Gramm und 47 Zentimetern das Licht der Welt. Er wird in Millienhagen-Oebelit zu Hause sein.

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern und wünschen alles Gute!

Von OZ