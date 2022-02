Stralsund

Im Helios Hanseklinikum Stralsund sind in der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar elf Kinder zur Welt gekommen. Wir wünschen den Eltern alles Liebe und stellen einige der Babys vor.

Den Anfang machte am 1. Februar um 15.20 Uhr der kleine Nelio-Amaro Knitter. Mit 4025 Gramm und 51 Zentimetern erblickte er in Stralsund das Licht der Welt. Zu Hause ist er in Jördenstorf.

Auch Niepars bekommt Nachwuchs. Am 2. Februar um 21.41 Uhr wurde der kleine Bosse Hauschildt geboren. Bei seiner Geburt wog er 3960 Gramm und maß 54 Zentimeter.

Am 4. Februar um 21.38 Uhr konnten sich die Eltern von Maxim Elian Atsiz freuen. Der Stralsunder brachte 2030 Gramm auf die Waage.

Der kleine Stralsunder Justus Uwe Georg Malchin erblickte am 6. Februar um 12.31 Uhr das Licht der Welt. Das Sonntagskind wurde mit 3840 Gramm und 53 Zentimetern geboren.

Einige Stunden später, am 6. Februar um 20.02 Uhr kam die kleine Sara Bartz mit 3700 Gramm und 50 Zentimetern zur Welt. Zu Hause ist sie in Wieck am Darß.

Die OSTSEE-ZEITUNG wünscht den frischgebackenen Eltern alles Gute und den Kindern einen guten Start in ihr Leben!

Von OZ