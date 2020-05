Stralsund

Niedlicher Nachwuchs für Vorpommern-Rügen: Dannis Takhmazov wurde am Montag, 4. Mai, im Helios-Hanseklinikum Stralsund geboren. Um 23.24 Uhr war das Baby da, 3295 Gramm (g) schwer. Am nächsten Tag kam Hedi Jacholke auf die Welt – mit einem Gewicht von 4735 g. Die Geburtszeit wurde leider nicht übermittelt.

Hallo Baby, wir feiern dich!

Am Mittwoch, 6. Mai, erblickte Smillas Alsafadi in Stralsund das Licht der Welt (3260 g). Am Donnerstag, 7. Mai. hieß es im Hanseklinikum „Hallo Baby“ für Emilie Sophia Schult (4165 g).

Tags darauf stieß man auf die Ankunft von Ida Kursawe an. Um 15.11 Uhr wurde das Mädchen in Stralsund geboren, mit einem Gewicht von 3565 g. Ebenfalls am 8. Mai wurde Yannek Schulski (4405 g) geboren. Die Geburtszeit wurde leider nicht mitgeteilt. Moritz Teßendorf kam um 3.37 Uhr auf die Welt. 2830 g betrug sein Geburtsgewicht. Um 6 Uhr wurde am Sonnabend, 9. Mai, Jennifer Raatz auf Erden begrüßt. Sie brachte bei ihrer Geburt 4155 g auf die Waage.

Gerade noch ein Sonntagskind ist Matti Schäfer. Um 23.26 Uhr wurde der Kleine am 10. Mai im Hanseklinikum geboren (3875 g).

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern, auch jenen, deren Nachwuchs nicht genannt werden sollte!

Von OZ