Die Arbeiten von Dirk Detlefsen sind vielschichtig: Nicht nur wegen seiner Technik – „Lebensschichten“ aus Ton nennt er sie selbst. Auch, weil er mit seinen Figuren mit den oft zerfurchten Gesichtern, die er mit Liebe zum Detail formt, Geschichten erzählt. Und das nicht immer vordergründig: „Vielmehr sind ein zweiter und auch ein dritter genauer Blick notwendig, um der Oberflächlichkeit keinen Raum zu geben“, mahnt er die Betrachter selbst auf seiner Homepage. Dass dies nicht alle Menschen tun, und seine Arbeiten durchaus polarisieren, musste Detlefsen jüngst selbst erfahren.

„Von der Ausstellung habe ich nichts gewusst“

In einer aktuellen Schau im Stralsunder Skurrileum – einem humoristischen Museum für „Komische Kunst“, wie die Macher es selbst nennen – sind zurzeit Arbeiten von ihm zu sehen: Darunter auch seine „Schutzmantelmadonna“, die auffallende Ähnlichkeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat.

Was für Aufsehen sorgt: Die Figur aus braunem Ton, die einen Mantel über verschiedenen Männern ausbreitet, ist als Akt dargestellt. Weil viele Besucher dies anscheinend despektierlich fanden, sei ein wahrer Shitstorm im Netz losgebrochen, erzählt Detlefsen. „Es gab Kommentare, wie ‚eklig‘, oder wie kann man die Kanzlerin so zeigen“, sagt der 59-Jährige. Dabei habe seine Arbeit einen völlig anderen Hintergrund. Der Künstler fühlt sich aber nicht nur missverstanden. „Auch von der Ausstellung im Skurrileum habe ich vorher nichts gewusst“, sagt er.

Stein des Anstoßes: Die "Schutzmantelmadonna" von Künstler Dirk Detlefsen. Die Plastik aus schwarzem Ton ist der Ravensburger Schutzmantelmadonna nachempfunden. Quelle: Sabine Hügelland

Seit 2007 arbeitet Detlefsen als freischaffender Bildhauer in seinem Atelier auf dem Gelände des familiengeführten Fischereihofs Detlefsen in Bartenshagen-Parkentin. Geboren ist er 1962 in Köthen, aufgewachsen ist er in Köthen, Brandenburg und Rostock. Nach einer Lehre zum Stuckateur arbeitet er einige Zeit in Schwerin und später als Chefkoch im Familienbetrieb. Zwischendurch lebt er einige Jahre in Israel, wo er als Restaurator arbeitete. „Mit meiner Selbstständigkeit habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt“, sagt Detlefsen rückblickend.

Das Komische und Groteske als Stilmittel

Sein Arbeitsschwerpunkt: „Der Mensch in seinem Sein mit allen Facetten“, sagt er. Und der ist bei Detlefsen nicht im klassischen Sinne schön, sondern oft gezeichnet von Furchen, Dellen oder gequälten Gesichtsausdrücken. Das Komische, mitunter Groteske sei für ihn eine Möglichkeit, ernste Themen in seine Arbeiten einfließen zu lassen. Dass er auch zarte Untertöne in Ton arbeitet, zeigen das Porträt des australischen Pianisten David Helfgott oder Detlefsens Arbeit „Grenadierstraße“ zum Thema jüdisches Leben.

Ein Buch, ein Bild, eine Skulptur, Gesichter, Hände, kleine oder große Momente im Leben – all das inspiriere ihn, sagt Detlefsen. Auch die Ravensburger Schutzmantelmadonna – eine spätgotische Madonnenstatue, die er im Bodemuseum in Berlin gesehen habe, habe ihn derart fasziniert, dass er in Anlehnung daran seine eigene Schutzmantelmadonna geschaffen habe. „Das war 2009 im Zusammenhang mit der Krise der Lehman Brothers“, sagt Detlefsen. Seine Arbeit thematisiere die Bankenkrise und den von der Bundesregierung aufgespannten Schutzschirm. „Bei meiner Plastik ging es nicht um Frau Merkel in Person, sondern lediglich um ihr Amt“, betont Detlefsen. „Die Frage war, wer kommt alles unter den Schutzschirm.“ Eine Ähnlichkeit der schlipstragenden Männer, die unter Merkels Mantel kauern, mit CDU-Politikern sei rein zufällig.

„Nackte Körper sind für mich wie Landschaften“

Auch die Nacktheit sei keinesfalls despektierlich gemeint, sondern gehöre zu seiner Kunst, betont Detlefsen. „Die nackten Körper sind für mich wie Landschaften, mit Erhebungen und Vertiefungen. Was mich interessiert, ist in erster Linie der Ausdruck.“ Was ihn ärgere, sei die Doppelmoral in der Gesellschaft: „In der Werbung wird oft mit halb nackten Frauen geworben, aber darüber empört sich niemand“, sagt Detlefsen.

Bereits 2013 habe er dem Betreiber des „Skurrileums“, Werner Feurich, einige seiner Arbeiten verkauft, darunter die „Schutzmantelmadonna“. „Damals hat er mir gesagt, dass er mich groß rausbringt“, sagt Detlefsen. Heute bereue er diesen Schritt. Deswegen habe er bereits vor Jahren die Zusammenarbeit beendet und seine Leihgaben wieder abgeholt. „Die Arbeiten, die ich bereits verkauft hatte, musste ich natürlich dalassen“, sagt er. Dass diese nun in der Ende Juni eröffneten Ausstellung „Hol Dir den Kick“ im Skurrileum gezeigt werden, habe Detlefsen erst aus der Zeitung erfahren. „Die Skurrile Welt des Dirk Detlefsen“ ist die Schau im Netz überschrieben: „Was mich ärgert, ist die Art, wie die Arbeiten präsentiert werden. Die Nacktheit wird nur dazu benutzt, um Schlagzeilen zu machen“, empört sich Detlefsen. Mit einem Anwalt will er nun klären, ob die Plastiken weiterhin im Skurrileum gezeigt werden dürfen.

„Wir lassen die Schau auf jeden Fall stehen“

Betreiber Werner Feurich hingegen kann die Aufregung nicht ganz nachvollziehen: „Die Figuren von Dirk Detlefsen haben wir schon 2013 und 2014 gezeigt, 2015 mussten wir sie wegen fehlender Nachfrage und Platzmangel leider rausnehmen“, sagt der 69-Jährige. Die Corona-Krise hätten er und sein Mitstreiter Michael Pauly für eine neue Ausrichtung ihres Hauses genutzt. „Mit der aktuellen Ausstellung wollten wir Dirk Detlefsen überraschen, diesmal haben wir ihm sogar einen eigenen Raum gewidmet“, sagt Feurich. Dort seien auch Arbeiten des Bildhauers zu sehen, die private Sammler zur Verfügung gestellt hätten. „Wir wollen doch nur, dass jemand die Arbeiten von Dirk Detlefsen entdeckt, weil er es verdient“, sagt er. „Seine Figuren sind genial, vor allem wegen der Detailliertheit, aber sie sind eben auch Geschmackssache.“

Die Schau abbauen will er trotz des Streits nicht: „Wir lassen die Arbeiten auf jeden Fall stehen. Jetzt ist die Schau fertig und in der Werbung – außerdem kann jeder das zeigen, was ihm gehört“, betont Feurich. Und so ganz will der 69-Jährige die Hoffnung auf späten Ruhm für „seinen“ Künstler doch noch nicht aufgeben. Dafür hat er sich bereits an höchste Stelle gewandt und eine Einladung an Angela Merkel geschrieben. „Es wäre schön, wenn sie sich die Ausstellung anschauen würde, wenn sie das nächste Mal in der Nähe ist“, sagt Feurich.

