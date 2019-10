Nächste Woche werden drei Straßen in Stralsund gesperrt

Stralsund

In Stralsund wird es in der kommenden Woche zu mehreren Straßensperrungen kommen. Gründe sind Bauarbeiten sowie ein Umzug, wie dei Stadtverwaltung mitteilte.

Durchfahrt durch Kleinschmiedstraße zu

So ist in der Kleinschmiedstraße am 5. November in Höhe der Hausnummer 22 die Durchfahrt zwischen der Heilgeiststraße und der Badenstraße nicht möglich. Grund ist hier ein Umzug. Die Sperrung dauert von 10 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr.

Gerhart-Hauptmann-Straße dicht

Ebenfalls am 5. November muss die Gerhart-Hauptmann-Straße gesperrt werden. Grund ist hier, dass ein Mobilkran eine Baustelle beliefert. Die Sperrung ist zwischen Herbert-Ewe-Straße und Sarnowstraße und dauert von 7 Uhr bis 16 Uhr. Fußgänger können die Arbeitsstelle auf einer Straßenseite passieren.

Vollsperrung in der Frankenstraße

Am 7. November ist die Frankenstraße in Höhe der Hausnummern 54 bis 55 aufgrund der Aufstellung eines Mobilkrans von 7 Uhr bis 16 Uhr voll gesperrt.

Um Anwohnern das Erreichen beziehungsweise Verlassen der Parkplätze zwischen der Vollsperrung und der Badstüberstraße zu ermöglichen, wird die Einbahnstraßenregelung für diesen Bereich aufgehoben. Fußgänger können die Baustelle passieren.

