Stralsund

Anja Nähler ist sportbegeistert und hat Gesundheit zu ihrem Beruf gemacht. Die 29-Jährige kümmert sich darum, Menschen auf einen Beruf im Gesundheitswesen vorzubereiten. Als Ausbildungsleiterin für den Bereich „Coaching“ (Berufskundetraining) bei der „BBS Beruf Bildung Service Frank Seifert GmbH“ koordiniert sie Fortbildungen für angehende Altenpfleger, medizinisch-technische Laborassistenten, Krankenschwestern und andere Positionen.

„Ich liebe alles, was mit dem Bereich Gesundheit zu tun hat“, sagt Anja Nähler, die in Stralsund ihren Masterabschluss in Gesundheitsökonomie gemacht hatte. Privat bleibt sie derzeit mit einer Fitnessapp in Form. Dort werden Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden von ausgebildeten Trainern gezeigt. „Es gibt eine große Auswahl von Yoga über Rückenschule oder Bauch-Beine-Po. Mit den Videos ist man zeitlich flexibel“, lobt Nähler.

Von OZ