Richtenberg

Zwei Karnevalshochburgen gibt es noch rund um Stralsund – Richtenberg und Velgast. Seit der Saison 2019 quälen sie sich durch Corona. Vieles musste im letzten Jahr abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Narren von RCC und VCC auf diese Session.

Schlüssel wird eingefordert

Die Schlüsselübergabe in Richtenberg findet wie gewohnt am 11.11 um 11.11 Uhr statt. „Wir planen jetzt erst mal mit einer Aktion am Rathaus. Und wir hoffen, dass diesmal die Kinder wieder dabei sein dürfen. Ist ja an der frischen Luft“, macht sich RCC-Präsident Axel Habeck selbst Mut.

Umzüge sind beliebt

Und zwei Tage später soll er starten, der größte und längste Festumzug.„Einerseits müssen wir Abstand lassen. Andererseits haben sich viele schon mit einem Wagen, den sie natürlich selbst gestalten, angemeldet. Thema „Walt Disney“, und da darf man wieder gespannt sein, was so alles im RCC-Treck zum Vorschein kommt, wenn er vom Gewerbegebiet zum Markt zieht.

Übrigens: Jeder kann auf dem Markt dabei sein, er muss sich nur in die Gästeliste eintragen. Dafür kann auch das Blatt genutzt werden, das in den letzten Tagen in den Briefkasten flatterte. Man kann sich auch in die Luca-App eintragen, die an mehreren Stellen aushängt.

Von Ines Sommer