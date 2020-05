Duvendiek

Peter Leupold ist wieder in seinem Element und wirbelt über den Hof. Drei Monate war der Chef des Naturcamps in Duvendiek wegen Corona zum Nichtstun verdammt. Dazu die Existenzangst. „Endlich geht es wieder los, ich bin so froh“, sagt er. Und wie es losgeht – die ersten Wohnmobile sind schon da. Erster war eine Familie aus Essen, doch auch Bayern entdecken nun das vorpommersche Hinterland für sich. Der Ansturm war riesig, sagt Peter Leupold.

Unternehmer: Leute waren zu lange eingesperrt

„Ich habe damit gerechnet. Denn wenn die Leute nicht nach Italien, Griechenland und Malle können, machen sie halt Urlaub in Deutschland. Zu Hause bleiben ist für viele wohl keine Option, dafür waren sie zu lange wegen Corona eingesperrt.“ Und wie realisiert er die 60-prozentige Auslastung? „Wir haben die Pension geschlossen und vermieten nur die Ferienhäuser. Da ist ja jedes separat für sich. Und auf dem Campingplatz haben wir erst einmal die Zelte gestrichen“, so Leupold.

Anzeige

Mundschutz ist Pflicht

Dafür ist Mundschutz auf seinem Gelände Pflicht. „Wir haben in der Gaststätte zu Himmelfahrt schon mal einen Probelauf gemacht und geöffnet. Dabei haben wir festgestellt, dass sich alle Leute an die Vorgaben gehalten haben, ohne zu mosern und zu meckern. Ich hoffe, das geht so weiter. Und ich hoffe, wir überstehen Pfingsten gut. Noch ein Runterfahren mit Schließung verkraften wir nicht“, ist sich der Unternehmer sicher.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Also, in allen Räumen, auch im Sanitärgebäude des Campingplatzes, ist eine Maske zu tragen. Außerdem machen wir jetzt alles zwei-, dreimal am Tag sauber, so dass immer wieder nach jedem Gast alles desinfiziert ist.“ Außerdem hängen an jeder Tür der beliebten Urlaubs-Einrichtung Desinfektionsspender. „Das muss ja sein, auch wenn wir dafür ein Vermögen bezahlt haben“, sagt Peter Leupold. „Es gab ja nichts, wir mussten das teuer im Internet ersteigern. Für so ein paar Spender haben wir allein 1600 Euro bezahlt. Krass, wie manche Leute aus der Not ein Geschäft machen ...“

Pension bleibt vorerst zu

Zum Naturcamp „Zu den zwei Birken“ gehören nicht nur der Campingplatz mit einer wunderschön gelegenen Feier-Location, sondern auch acht Häuser mit Ferienwohnungen. Außerdem betreibt Peter Leupold eine Pension mit 18 Betten. Jetzt hoffen er und seine Frau Ines, dass die 60-Prozent-Hürde bald fällt und man nach und nach auch wieder alle Mitarbeiter einsteigen lassen kann. „Wir haben 100 Anfragen, können uns kaum retten ...“, blicken die Touristiker optimistisch in die Zukunft. „Hauptsache, Corona holt uns nicht noch mal ein ...“

Übrigens: Ab Mittwoch beginnt auch wieder das wöchentliche Grillen im Naturcamp „Zu den zwei Birken“, im Moment ohne Büfett, dafür als „Alles-für-den-Teller“-Menü.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch:

Von Ines Sommer