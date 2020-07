Naturschutzbund: Radweg-Projekt um Borgwallsee nicht realisierbar

Der Pommernadler ist zurück – und hat seine alte Heimat für sich wiederentdeckt. Von den 130 Brutpaaren in Deutschland leben allein 100 in Mecklenburg-Vorpommern. 50 Schreiadler-Reviere sind in unserer Region bekannt. In 37 bis 39 Horsten sind Schreiadlerpaare gesichtet worden (die OZ berichtete ausführlich am 2. Juli).

In der Nordvorpommerschen Waldlandschaft leben zwölf Pärchen. Und die haben 2018 und 2019 je sechs Jungtiere umsorgt. Eine stabile Zahl, aber für den langfristigen Schutz dieser seltenen Art brauchen wir mehr, sagen all jene, die sich im Naturschutz-Großprojektes Nordvorpommersche Waldlandschaft engagieren.

Entscheidend für den Schutz der kleinsten Adler-Art in Deutschland sind zwei Dinge: Brutwälder müssen erhalten und Nahrungsgebiete gesichert werden. Deshalb wurden bisher schon für 70 Hektar Grünland Pachtverträge für die extensive Nutzung abgeschlossen, weitere sollen folgen.

Um einen Ansturm Neugieriger zu verhindern, wird das Gutachten mit den einzelnen Standorten der Horste, das im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) erstellt wurde, nicht veröffentlicht. iso