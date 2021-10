Negast

Am späten Sonnabend gegen kurz vor elf Uhr wurde ein 36-jähriger Fahrer im Bereich Negast mit 2,67 Promille von der Grimmener Polizei erwischt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war, da diese schon in der Vergangenheit sichergestellt wurde.

Doch das war an diesem Tag nicht die erste Begegnung mit dem alkoholisierten Fahrer. Bereits am Nachmittag sorgte der 36-Jährige für Furore, weil er einen 38-Jährigen so lange und intensiv beleidigte, bis sich der Angegriffene mit Pfefferspray verteidigte. Die Polizei wurde zur Unterstützung gerufen. Zu dem Zeitpunkt wurden 2,9 Promille im Atemalkoholtest bei dem Negaster gemessen.

Von ca