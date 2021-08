Negast bei Stralsund: Anwohner fordern Ende der „Rennstrecke“

Stralsund

„Grundsätzlich ist hier Rennstrecke angesagt. Die Autos fahren viel zu schnell.“ Die Negasterin Gabriele Brilke spricht über die Bundesstraße 194 im Süden des Ortes. Tempo 70 ist erlaubt – innerorts. Doch weil nur eine Straßenseite bebaut ist, zwischen den Häusern und der Straße ein Fahrradweg entlangführt und auf der anderen Seite Wald ist, würden viele Verkehrsteilnehmer wesentlich schneller unterwegs sein, vor allem abends und nachts, hat die Anwohnerin festgestellt. Das sei nicht nur gefährlich, sondern auch laut: „Daran gewöhnt man sich nicht.“

Dass die etwa einen Kilometer lange und schnurgerade Straße als „Rennstrecke“ wahrgenommen wird, hat auch Anwohnerin Stefanie Vlach beobachtet: „Selbst wenn man Strich 70 fährt, wird man überholt.“ Zudem locke der Müll, den die Autofahrer aus dem Fenster werfen, beispielsweise McDonalds-Tüten, Wildtiere an die Straße. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, habe sie den auch schon mal selbst weggeräumt. Und Barbara Kelch, die schon ihr ganzes Leben dort wohnt, meint: „Früher, zu tiefsten DDR-Zeiten, fuhren hier kaum Autos. Das war angenehm. Heute sind viele zu schnell unterwegs. Tempo 50 wäre angebracht.“

AfD macht Temporeduzierung zum Thema

Das Problem ist mittlerweile im politischen Raum angekommen. Dario Seifert, der für die AfD im Kreistag sitzt und mehrere Jahre in Negast lebte, hat nach Gesprächen mit Anwohnern eine Anfrage zum Unfallgeschehen an den Kreis gestellt. Sollten die Zahlen zu hoch sein, sollten sich Bürgermeister und Landrat „zügig dafür einsetzen, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 km/h angepasst wird“.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ludwig Wetenkamp, Bürgermeister der Gemeinde Steinhagen und Mitglied der Grünen im Kreistag, ist das Problem lange bekannt. Nur: „Wir versuchen, seit eineinhalb Jahren übers Amt dort Geschwindigkeitsmessungen zu organisieren. Bisher sind wir immer vertröstet worden. Wir können nicht einfach dem Straßenbau- oder Straßenverkehrsamt sagen, dass dort gerast wird. Die wollen Fakten und Zahlen haben.“

Gemeinde wird weiter vertröstet

Der Verkehrsbehörde von Vorpommern-Rügen liege bereits ein Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50 vor, sagt Sandra Lehmann von der Pressestelle des Landratsamtes. Die Beratungen mit der Polizei und dem Baulastträger hätten aber bisher kein Ergebnis gebracht. Deshalb sei eine „verdeckte Messung“ nötig. Aber: „Aufgrund einer Vielzahl an Anträgen ist das Seitenradarmessgerät im Dauereinsatz und ein genauer Termin für eine Messung kann nicht vorab bestimmt werden.“ Die Ergebnisse sollen dann entscheiden, ob es bei Tempo 70 bleibt oder ob künftig Tempo 50 gilt. Vorerst wird die Gemeinde aber weiter vertröstet.

Und nun? Abwarten? Bürgermeister Wetenkamp sagt, es gebe Überlegungen, dass die Gemeinde selbst ein Messgerät für 2000 Euro anschafft. Zudem könnte man mit digitalen Anzeigen, die per traurigem oder lächelndem Gesicht anzeigen, ob die Geschwindigkeit passt, auf die Einsicht der Autofahrer setzen. „Aber ob das was bringt?“

Nachbarn hatten einen Transporter im Vorgarten liegen

Bleibt die Frage, ob es sich hier um einen Unfallschwerpunkt handelt. Sie ist nicht eindeutig zu beantworten, weil der Begriff gesetzlich nicht definiert ist. Anwohner zumindest berichten von diversen Unfällen und brenzligen Situationen. „Wenn ich nach links in meine Einfahrt abbiegen will, fangen Leute an zu überholen, weil ich abbremse“, erzählt Stefanie Vlach. „Das habe ich schon ein paar Mal erlebt.“ Nachbarn hätten außerdem mal einen Transporter im Vorgarten liegen gehabt.

Nachfrage bei der Polizei – wie genau sieht es dort aus? Michael Müller, Sprecher der Inspektion Stralsund: „2018 gab es einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Das war der schwerste Unfall in den vergangenen dreieinhalb Jahren. 2019 ereigneten sich zwei Unfälle, wovon einer ein Wildunfall war. 2020 gab es neun Verkehrsunfälle, davon sieben Wildunfälle, alle ohne Personenschaden. Und 2021 gab es zwei Unfälle, wovon einer ein Wildunfall war.“

Vier Unfälle im Norden von Negast

Weitere Angaben haben die Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder jüngst auf einer Karte veröffentlicht. Darauf sind ausschließlich Unfälle des Jahres 2020 vermerkt, bei denen Personen verletzt wurden. Für den südlichen Teil der Bundesstraße 194 in Negast gibt es keine Einträge. Dafür allerdings im nördlichen Bereich: Vom Ortsschild bis einschließlich Kreisel hat es gleich viermal gekracht. Dort gilt übrigens schon Tempo 50.

Unwahrscheinlich ist, dass sich in naher Zukunft etwas an der Situation ändert. Denn ab dem 6. September wird die B 194 erst mal zur Baustelle. Anwohnerin Gabriele Brilke befürchtet: „Wenn die Straße noch besseren Belag bekommt, fahren die Autos bestimmt noch schneller.“

Von Kai Lachmann