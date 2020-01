Stralsund/Negast

Es ist das erste Musikvideo zu den drei gemeinsamen Songs: Entertainer und Autor Lars Engelbrecht aus Negast hat zusammen mit den Mitgliedern der Stralsunder Stadtwache auf dem Videoportal Youtube einen Clip veröffentlicht. Mit „Genial-Regional!“ geht es unterhaltsam mit der Rügener Kleinbahn „Rasender Roland“ durch Vorpommern bis zu einer Kostüm-Party in der in der Bühne Blechwerk. Dort in Stralsund wurden am 5. Januar die finalen Szenen mit etlichen verkleideten Komparsen gedreht.

Fünf Tage nach der Veröffentlichung kommt der charmante Clip bei Zuschauern und Zuhörern offenbar gut an. Bisher wurde das rund dreimünitige Stück 300 Mal angesehen – und hat bisher nur positive Bewertungen bekommen. Erst Ende 2019 waren Engelbrecht und die „Wachmusiker“ der Stralsunder Stadtwache im Tonstudio. Insgesamt wurden drei Songs aufgenommen. Engelbrecht produziert die plattdeutsch-hochdeutschen Songs mit der Unterstützung der Uni Greifswald. Das Ziel: Lust auf den Norden und seine Regionalsprachen zu machen. Das gelingt. Auch weil der Entertainer musikalisch Akordeon-Begleitung von Adrian Chinow bekommt und gesanglich von Ulf Dinse und Frank von Allwörden begleitet wird. Ob in der Kleinbahn oder auf der Blechwerk-Bühne – das Trio macht vor der Kamera eine gute, unterhaltsame Figur.

Engelbrecht plant Bühnenprogramm

„Die drei Songs werden Teil einer neuen Live-Show“, sagt Engelbrecht. „Erst wollten wir ein Platt-Hörspiel machen, jetzt wird es ein Bühnenprogramm.“ Das könne er sogar in Bars spielen. Denn erreichen möchte er nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. „Die Leute haben wieder Lust auf norddeutsche Identität“, sagt Engelbrecht. „Das kann ich bieten. Mit Liedern zum Mitsingen und einen schönen Ohrwurm für Zuhause.“

Mehr lesen:

So bringen die Stralsunder Stadtwache und Entertainer Engelbrecht „Platt“ unters Volk

Schüsse von Zansebuhr: Herkunft der Kalaschnikow noch unklar

Von kst