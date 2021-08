Negaster Experte begutachtet Schäden im Hochwassergebiet: „Oft ist nichts mehr zu retten“

Aufgrund der Erfahrung aus diesem Einsatz und aufgrund der Zunahme dieser so genannten „Massenschadenereignisse“ plant das Bauschadeninstitut (BSI) in Negast derzeit den Aufbau eines Netzwerkes an Sachverständigen und Dienstleistern (Callcenter in Stralsund), um in Zukunft bei solchen Ereignissen schnell eine große Anzahl von Fachleuten in die Regionen entsenden zu können.

Michael Masson-Wawer: „Wir setzen zur Koordination der Einsätze und zur Kalkulation eine Datenbank-Anwendung namens ninox ein. Der gesamte Einsatz wird damit vollständig papierlos und zügig koordiniert. Diese Datenbank programmiere ich, zumeist nachts, auf die individuellen Bedürfnisse des Einsatzes und erhalte hier übrigens durch den Hersteller zu jeder Tages- und Nachtzeit Unterstützung.“

Die Gutachter werden quasi „aus der Ferne“, also in Negast, koordiniert und brauchen sich um die Terminvereinbarung nicht zu kümmern. Im Gegenzug erfolgt draußen vor Ort die Kalkulation der Schadenhöhe über diese Plattform, so dass sofort nach Verlassen des Gutachters vom Schadenort von Negast aus die Meldung an die Versicherungsgesellschaften erfolgt, „damit die Geschädigten sehr schnell ihre Vorauszahlung erhalten“, so der Sachverständige gegenüber der OZ.