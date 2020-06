Nektarias neue Kleider: Stralsunderin entwirft Mode mit Leidenschaft

Stralsund

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Selbstständiger aus der Kreativwirtschaft auf den Kopf gestellt. Musiker konnten nicht mehr auftreten, Maler keine Ausstellungen planen, Regisseure keine neuen Stücke erarbeiten. Einnahmen brachen weg. Das mag schon mal aufs Gemüt schlagen.

Doch die Zwangspause kann auch kreative Energie freisetzen. So geschehen bei der Stralsunder Designerin Nektaria Theocharidou. Die vergangenen Monate hat sie damit verbracht, neue Kleider zu entwerfen und zu nähen. In der OZ sind sie heute zum ersten Mal zu sehen. Der Clou: Für zwei der modischen Stücke hat die selbstbewusste Künstlerin gleich die passende Maske dazu geschneidert. Und nicht nur dafür.

Anzeige

Mode mit Maske: Zu diesem Samtkleid trägt Nektaria den passenden Mundschutz. Quelle: Christian Rödel

Weitere OZ+ Artikel

Mehrere hundert Masken für den Landkreis

„In der Corona-Zeit habe ich einen Auftrag vom Landkreis Vorpommern-Rügen bekommen und Masken für die Behörden genäht“, berichtet die Designerin. Auch über ihre Internetseite gingen Bestellungen ein. „Ich hatte also gut zu tun, wobei ich wünschte, dass es nicht nötig gewesen wäre, überhaupt Masken herstellen zu müssen.“

Aufgrund der Corona-Krise hatte aber auch sie Ausfälle hinzunehmen: Die jährliche Modenschau im Usedomer Hotel „Das Ahlbeck“, bei der sie stets mehrere Kleider präsentierte, wurde ersatzlos gestrichen. Eine weitere geplante Show in Berlin fiel ebenfalls weg. Und in Stralsund? „Hier hatten wir noch nie eine Show. Ich wäre glücklich, wenn ich auch mal vor Ort meine Sachen zeigen könnte, aber bisher hat sich noch nichts ergeben.“ Zumindest für Fotoshootings wählt sie gerne Stralsunder Ambiente – mit Rügenbrücke und Stadtsilhouette im Hintergrund.

Künftig macht Nektaria auch Yoga

Die Hansestadt ist seit 2014 zur Heimat für die gebürtige Griechin geworden. Vorher hatten ihre Eltern eine Gaststätte in Wolgast, dann übernahmen sie die Kron-Lastadie am Stralsunder Hafen. Zwei Jahre verbrachte sie zudem in Berlin, kam im November familienbedingt zurück an den Sund. Zwar könne sie von der Mode leben, doch auch ein neues Projekt steht an: „Mein Mann ist Physiotherapeut. Wir wollen eine Praxis eröffnen und zusammen Yoga machen.“

Kleider wird sie weiterhin entwerfen. „Ich liebe Mode!“, sagt sie. Ihre Stücke sind auffällig, ohne aufdringlich zu sein, sie sind feminin, elegant, klassisch, manchmal auch verspielt. Wie viel von ihr persönlich steckt in so einem Kleid? „Alles. Es ist tatsächlich auch das, was ich selbst gerne trage.“

Exklusivität soll erhalten bleiben

Inspiration holt sie sich aus der Natur – und direkt aus dem Stoffladen. „Meistens ist es so, dass ich einen schönen Stoff sehe und sofort weiß, was ich daraus machen will“, erzählt sie. „Ich fertige oft Einzelstücke an oder mache einen Look zwei- oder dreimal, aber das war es dann. Diese Exklusivität will ich erhalten, damit nicht jeder das gleiche Kleid trägt.“ Zurzeit schneidert sie ein Hochzeitskleid.

Zu sehen waren ihre Arbeiten auch schon auf der Berliner Fashion Week, einem der wichtigsten Treffen der Modeszene in Deutschland. „Aus Zeitmangel habe ich dort in den vergangenen zwei Jahren nichts mehr gemacht“, berichtet sie. Keine Zeit für die Fashion Week? Wie geht das? „Die Kollektion muss perfekt sein, man muss zwölf perfekte Outfits haben, die Modells buchen, eine Location finden... Ich habe mir gesagt: Wenn es nicht perfekt wird, dann lassen wir es lieber sein. Ich möchte mich mehr um meine Privatkunden kümmern.“

Oft weiß sie schon beim Anblick des Stoffes, was daraus werden soll, berichtet Nektaria. So auch bei dieser sommerlichen Kombi. Quelle: Christian Rödel

Kunden können mit ihr zusammen Kleider entwerfen

Das kann sogar sehr persönlich ablaufen. Auf ihrer Internetseite www.nektaria-design.com und auf ihrem Instagram-Profil sind ihre Kleider (Preise zwischen 100 und 270 Euro) und weitere Stücke zu sehen. Kunden können dort stöbern und Sachen in einer Auswahl von Größen bestellen. Wer nicht das Passende findet, für den bietet Nektaria einen besonderen Service an: „Die Kunden können zusammen mit mir in Stralsund ihr Kleid selbst entwerfen.“

Also Sund statt Spree. Bleibt die Fashion Week trotzdem ein Thema? „Sie läuft nicht weg. Wenn ich wieder mitmachen möchte, dann geht das auch.“ Das geht so einfach? „Der Mann einer Freundin ist Eventmanager und organisiert dort Shows und VIP-Partys. Also wenn man die richtigen Leute kennt...“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Kai Lachmann