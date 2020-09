Stralsund/Stuttgart

Ist das noch Kunst – oder schon baden-württembergischer Sticker-Vandalismus? Der Ausblick von der Stralsunder Marienkirche auf die Welterbe-Altstadt ist wunderschön. Hat man den Aufstieg geschafft, steht dort neuerdings eine Botschaft: „Nett hier. Aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Offenbar hat es jemand aus dem „Ländle“ auf die Stralsunder Aussichtsplattform geschafft und teilt diesen Erfolg nun über einen Aufkleber mit nachfolgenden Gästen.

Schön ist der Sticker nicht – aber er klebt fest an der Metalllegierung. Solche Aufkleber werden besonders in Großstädten zu einem ernsten Problem. Die Entfernung kostet immer mehr Geld, im Straßenverkehr kann sogenannter „Sticker-Vandalismus“ sogar gefährlich werden, wenn zum Beispiel Schilder plötzlich nicht mehr lesbar sind.

Anzeige

Baden-Württemberg verschenkt die Sticker

Die „Ländle“-Sticker findet man häufig an touristische Hotspots. Sie kleben an Brücken in New-York, in Bars auf Hawai oder an Gipfelkreuzen. Auch wenn unklar ist, wer sie klebt, so ist dennoch bekannt, wer dahinter steckt: Das Landesmarketing von Baden-Württemberg. Die Kampagne wurde bereits 1999 recht erfolgreich gestartet, zu ihr zählt der Spruch: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Bis heute stellt Baden-Württemberg die Aufkleber zur Verfügung kostenlos zur Verfügung, bis zu 35000 sind es jährlich.

Weitere OZ+ Artikel

Keine Kunst, sondern kalkulierte Werbung

Bei „Nett hier“ handelt sich also nicht um Kunst, sondern um kalkulierte Baden-Württemberg-Werbung. Trotzdem wirft die Aktion durchaus spannende Fragen auf. Eine davon wäre: Wer macht den Sticker wieder weg, Herr Winfried Kretschmann?

Von Kay Steinke