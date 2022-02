Stralsund

Während aktuell ein Wohnblock nach dem anderen aus der Reiferbahn verschwindet, trotzt ausgerechnet das älteste Gebäude der Straße den Abrissbaggern. Nummer 26 bleibt stehen. Die einstige Fabrikantenvilla steht unter Denkmalschutz und gehört, wie auch die nun weichenden Wohnblöcke der Reiferbahn, zum Bestand der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft. Im Rahmen der Neubebauung der Straße soll dann auch das historische Gebäude saniert werden.

„Sicher wird es ein Schmuckstück in der Gesamtbebauung in diesem Areal werden“, schaut SWG-Geschäftsführer Lastovka auf die anspruchsvolle Aufgabe voraus. „Derzeit loten wir die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten aus und werden dann mit der konkreten Planung beginnen. Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der Sanierungsarbeiten gibt es noch nicht.“

Nummer 7a übersteht den Bombenangriff

Die Reiferbahn 26 – damals noch Nummer 7a – ist dabei das einzige Gebäude, das bei dem Bombenangriff am 6. Oktober 1944 nicht zerstört wurde. Auf dem Areal der Reiferbahn 11 und 12 errichtete die im August 1875 gegründete Firma Voß und Schütz eine Schneidemühle mit Holzhandel, Zimmerei und Parkettfabrik. Inhaber waren der Tischlermeister Gustav Voß und der Zimmermeister Ludwig Schütz.

Zwei Jahre später wurde der Antrag zur Errichtung eines Wohnhauses durch die Firmeninhaber gestellt und vom Stadtbaumeister Ernst von Haselberg persönlich bestätigt. Dieses Wohnhaus steht nun auch heute noch hier, wenn es in den Jahren auch einige Veränderungen erlebt hat. Nach dem Tod des Eigentümers Friedrich Daniel Gustav Voß, ging das Haus 1984 an seine Witwe Emilie Friederike Voß, geborene Berg, über. 1889 übernahm das Gebäude der Rentier Chrysanthus Stuth.

Zwei Jahre nach seinem Tod wurde es dann 1898 durch Wilhelm Carl Eduard Voß – den Sohn von Gustav Voß – übernommen. Er erweiterte das Gebäude noch im selben Jahr durch eine Veranda. 1915 konnte das Grundstück an das städtische Siel angeschlossen werden.

Veränderungen über die Jahrzehnte

Als einer der größten Stralsunder Industriebetriebe seiner Zeit waren hier um das Jahr 1900 in der Sommersaison bis zu 100 Arbeiter beschäftigt. Bis etwa 1920 blieb das Haus der Reiferbahn 7a im Besitz von Gustav Voß. Zwei Jahre später erweiterte der neue Eigentümer Robert Diedrich das Gebäude um ein Obergeschoss auf dem rechten Flügel.

Schon 1925 erfolgte die Übernahme durch die Firma Carl Lange, die als Sack Lange bekannt ist. Durch das Unternehmen wurde hier 1939/40 auch noch eine Kraftwagenhalle gebaut, das Grundstück bekam eine neue Entwässerungsleitung und zwei Jahre später eine Einfriedung.

Nachdem nach der Bombardierung 1944 in der Reiferbahn sowie in den benachbarten Straßen Großer und Kleiner Diebsteig und auch in der Hafenstraße kaum ein Haus stehen blieb, begann man hier erst fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Wiederaufbau.

In die Wohnungen der entstandenen Häuser zogen dann auch viele Arbeiter der Volkswerft. Während im Diebsteig baugleiche Wohnblöcke nach der Wende nach und nach saniert wurden, waren die nun im Abriss befindlichen Gebäude der Reiferbahn die letzten Überbleibsel aus den 50er Jahren.

Vom Reeperberg zur Reiferbahn Der Name Reiferbahn geht auf das niederdeutsche Wort Reeper – Seiler – zurück, die einst zu den wichtigsten Handwerkern einer Hafenstadt wie Stralsund gehörten. Ihre Seile und Taue stellten sie auf der sogenannten Reeperbahn her. In alten Stralsunder Stadtbüchern taucht im Jahre 1324 erstmals der Begriff Reeperberg für die Gegend um die heutige Reiferbahn auf. Eine Reeperbahn wird 1595 in einer städtischen Urkunde genannt. Schon 1680 wurde die niederdeutsche Bezeichnung gegen die hochdeutsche Benennung eingetauscht. Im Mittelalter wurde in der Reeperbahn hauptsächlich gearbeitet. Gelebt haben die Seiler in der Innenstadt, in der einst auch die Gasse Reperhagen existierte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten Schiffszimmerer, Fischer, Schiffer und Arbeiter in den kleinen Häusern entlang der Reiferbahn. Nach dem Bombenangriff vom 6. Oktober 1944 blieb nur das Gebäude 7a – der heutigen Reiferbahn 26.

In den Zeiten der DDR war in der Reiferbahn 26 übrigens die Autolackiererei eines Rudolf Behrend ansässig, die später von Peter Möller übernommen wurde. Laut Gewerbeaufsicht war das Unternehmen hier vom 1. Juli 1964 bis zum 30. Oktober 1997 gemeldet.

Von Wenke Büssow-Krämer