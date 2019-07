Stralsund

Gute Nachricht für die Stralsunder Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“: Das Schweriner Bauministerium fördert das Vorhaben, in der Hermann-Burmeister-Straße 12 und 14 Fahrstühle anzubauen, mit 99 000 Euro. „Das ist schön und hilft uns enorm weiter“, sagt Steffen Silbermann. Laut dem „Aufbau“-Vorstand sollen die Arbeiten schon im August beginnen und bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die gesamte Investition wird sich auf 466 000 Euro belaufen.

Anwohner müssen sich auf Einschränkungen einstellen, da für die Bauarbeiten die Fassaden geöffnet werden müssen. „Es kann sein, dass dann vorübergehend mal der Haupteingang gesperrt sein wird und die Mieter von der anderen Seite ins Haus müssen“, erklärt Silbermann. Da es bautechnisch nicht anders zu machen ist, werden die Aufzüge zwischen den Etagen halten. „Für Rollstuhlfahrer ist das leider nichts.“ Weitergehende Bauarbeiten am oder im Gebäude sind vorerst nicht geplant.

Etwa 30 Aufzüge betreibt die „Aufbau“ in ihren Objekten. Jährlich würden ein, zwei dazukommen, sagt Silbermann. Deshalb bezeichnet er die Arbeiten auch als „Routine-Eingriff“. Fahrstühle in Knieper West III könnten von außen angebracht werden, in Knieper West I und II müsste man sie in die Gebäude einbauen, was mehr Aufwand mit sich bringe.

Generell werten Fahrstühle die Wohnsituation für die Bewohner auf, meint Silbermann. „Das ist nicht nur für ältere Mieter interessant. Die Erfahrung zeigt, dass auch junge Leute gerne den Lift nehmen.“

Kai Lachmann