Velgast

„Die Welt hinter der Welt“ befindet zurzeit im Velgaster Gemeindezentrum. Die kleine Galerie unter dem Dach, jetzt schon mit der fünften Ausstellung, zeigt unter diesem Titel Arbeiten des Starkower Künstlers Carsten Bergner. In der Laudatio von Regina Schult, eine der Organisatorinnen der Galerie, konnten die Gäste den Lebens- und Schaffensweg des Künstlers kennenlernen.

Von der Musik zur Malerei

Geboren wurde er 1968 in Ludwigsfelde. Seine künstlerische Laufbahn begann Carsten 19 Jahre später als Sänger und Schlagzeuger mehrerer Punk- und Hardcore-Bands. Im Jahr 2009 entdeckte er Starkow. Hier begann die Phase der Malerei und Gestaltung. Der hier ansässige Verein „Backstein – Geist und Garten“ bot ideale Voraussetzungen. Von hier aus zog er los, seine Ausstellungen und Gestaltungskonzepte umzusetzen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Carsten Bergner hinterließ seine künstlerischen Spuren unter anderem in Salzburg, Bad Reichenhall, Trier, Barth, Starkow und jetzt auch in Velgast. Viel zu tun gibt es als Mitglied des Starkower Vereins „Backstein – Geist und Garten“. Das diesjährige Programm enthält viele Höhepunkt wie ein Konzert der Gruppe Karussell, den Wolgakosaken, den Appeldag...(https://www.starkow.net/Programm-Starkow-2021.pdf).

Zusammenspiel von Licht und Farbe

Besonders beim Petticoatrock in Flammen im August ist Carsten Bergner in seinem Element, der Illumination, dem Zusammenwirken von Licht, Farben und Gegenständen. Wie auch in der Galerie in Velgast. Einige Besuchern dort haben sich beim Künstler erst einmal Rat geholt, wie die Werke zu interpretieren sind. Bereitwillig und geduldig erklärte Carsten Bergner seine Ideen.

Jutta Grape (links) und Regina Schult (rechts) von den Galerie-Organisatorinnen bedanken sich bei Carsten Bergner. Quelle: Helmut Augustyniak

Richtig zur Geltung kommen die Werke erst mit dem richtigen Medium, dem Schwarzlicht. Neugierig geworden? Na, dann nichts wie nach Velgast. Die Galerie mit den Werken von Carsten Bergner ist bis zum 30. November Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs gibt es von 9 bis 11 Uhr Führungen.

Von Helmut Augustyniak