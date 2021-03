Stralsund

Gerade einmal 40 Jahre war Björn Libnau alt, als seine Tochter ihn fragte: „Papa, du redest so komisch. Was ist los mit dir?“ Und nicht nur das, er selbst bemerkte Gleichgewichtsprobleme. Die Ursache: ein rechtsseitiger Schlaganfall. Im Jahre 2018 änderte sich das Leben des Zimmermanns aus Waren an der Müritz über Nacht. Seitdem kämpft er sich ins Leben zurück – lernte wieder zu laufen und zu sprechen. Derzeit arbeitet er mit Hilfe des Stralsunder Berufsförderungswerks (BfW) sogar daran, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Die Pandemie erschwert dieses Vorhaben jedoch.

In die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement sei der Teilnehmer zunächst gut gestartet. Dann kam der zweite Lockdown im Dezember. Seitdem findet der reguläre Unterricht nicht mehr statt. Stattdessen versenden die Ausbilder des BfW Aufgaben per E-Mail oder Lehrbriefe per Post an Björn Libnau und seine Klassenkameraden.

Auch eine interne Lernplattform wird ihnen bereitgestellt. Für den Auszubildenden stellt die derzeitige Situation dennoch eine viel größere Herausforderung dar, als man vor dem Lockdown gedacht hätte: „Das Lernen im Homeoffice fällt mir schwer, weil man sich den Stoff allein gar nicht so gut erarbeiten kann und einem der Antrieb fehlt“, sagt er.

Lockdown erschwert Ausbildung

Von seiner Schule hätte er sich deshalb mehr Unterstützung gewünscht: „Die Situation war weit vor dem Lockdown im Dezember bekannt. Die Vorbereitung hätte besser aussehen müssen“, so Libnau. Seiner Meinung nach könnten die Teilnehmer auf diese Weise unbemerkt auf der Strecke bleiben: „Ja, man kann sagen, dass man die Dinge im Unterricht behandelt hat, doch ob sie wirklich verstanden worden sind, ist eine ganz andere Sache“, so Libnau. Für ihn und seine Klassenkameraden könne dies weitreichende Folgen haben, gerade wenn er auf die Zwischen- und Abschlussprüfungen schaut.

Dabei hat Björn Libnau so hart gearbeitet, um an diesem Punkt zu stehen. Nachdem sein Antrag auf Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt worden ist, absolvierte er zunächst in der Außenstelle des BfW Stralsund den Kurs „Training und Optimierung persönlicher Potentiale“. Dort lernte er auch den Ausbilder Matthias Ortmann kennen: „Ich habe direkt gemerkt, dass er das Zeug hat, um eine Ausbildung abzuschließen“, sagt er.

Es folgte im April 2020 ein Rehabilitationsvorbereitungslehrgang, der den 42-Jährigen auf seine Ausbildung vorbereiten sollte, die er letztlich auch im Juli 2020 beginnen konnte. Dennoch habe er während der Pandemie drüber nachgedacht, all das hinter sich zu lassen: „Als der erste Lockdown kam und schon dort sich die ersten Termine verschoben haben, war ich verzweifelt“, so Libnau.

Psychosoziale Beratung am BfW Stralsund

In diesen Momenten der Verzweiflung ist Matthias Ortmann die Bezugsperson des angehenden Kaufmanns. Als erfahrener Reha-Ausbilder kennt dieser die Hürden der Ausbildung: „Zum BfW kommen Teilnehmende, die neben ihren gesundheitlichen, psychischen und sozialen Problemen vielfältige Lerndefizite angehäuft haben“, sagt er.

Diese würden sich vor allem durch eine längere Lernabstinenz oder jahrelange Routinetätigkeiten entwickeln. Nur eine gezielte pädagogische Unterstützung der Ausbilder könne dort Abhilfe schaffen: „Und dann sollen diese Lernenden plötzlich alleine von zu Hause, online vor dem Bildschirm, mit einem eigenen Stundenplan ganze Ausbildungstage absolvieren.“

Weil das die Teilnehmenden überfordern kann, ist die psychosoziale Beratung ein Teil von Matthias Ortmanns Job. Seine Aufgabe ist es, das gesamte Lebensumfeld der Menschen zu betrachten. Er führt Gespräche mit ihnen und nimmt sich ihrer Probleme an: „Wir haben nur Erfolg, wenn unsere Teilnehmer ihre Ausbildung abschließen und irgendwo übernommen werden“, sagt er. Umso wichtiger sei es, sich dem Einzelnen in entsprechenden Konsultationen zu widmen. Zwar könne durch die interne Lernplattform trotz harten Lockdowns weiter ausgebildet werden, doch die pädagogische Hilfe kann nur funktionieren, wenn diese in Echtzeit erfolgt. So auch bei Björn Libnau.

Zusätzliche Belastung durch Schicksalsschlag

Er hat während seiner Ausbildungszeit einen weiteren Schicksalsschlag einstecken müssen. Die Mutter seiner Tochter verstarb. „Wenn es, wie im Fall von Herrn Libnau, zu Problemen kommt, muss ich als Ausbilder sofort reagieren können. So etwas gehört in keinen Chat. In dieser Situation bin ich als Ausbilder hauptsächlich Mensch, schiebe die Tastatur und Bücher beiseite und gebe die Zeit zum Reden“, so Ortmann.

Diese Art hat auch seinen Schützling überzeugt. Für Björn Libnau ist Matthias Ortmann eine Person, zu der er aufschauen kann. Obwohl seit Beginn der Ausbildung jemand anderes Björn Libnau betreut, blieb der Kontakt zwischen den beiden Männern weiter bestehen. In der Pandemie ist dieser Kontakt unersetzbar. Björn Libnau hat der Austausch dazu verholfen, sein Ziel auch weiterhin zu verfolgen. Im vergangenen Sommer kündigte er noch an, seine Ausbildung bei einem weiteren Lockdown abbrechen zu wollen.

Doch der angehende Kaufmann kämpft sich weiter durch. Genau so, wie er es nach seiner Schlaganfall-Diagnose tat. An die Zeit erinnert er sich gut: „Ich habe damals nur in abgehackten Sätzen sprechen können, auch das Laufen fiel mir sehr schwer“, sagt er. Vor seiner Diagnose lebte der Zimmerer aus dem Koffer und reiste durch die Schweiz. Dass er mit seiner körperlichen Verfassung nicht erneut auf den Bau zurückkehren kann, stand schnell fest.

Was folgte, war schwer und herausfordernd, doch das hat er gern in den Kauf genommen: „Mir blieb nichts übrig, man muss immer weitermachen.“ Einfach zu Hause zu sitzen und seine restliche Zeit dort verstreichen zu lassen, kam für ihn nicht infrage. Diesen Schritt zu gehen und sein Bestes zu geben, um erneut Fuß zu fassen, würde er jedem empfehlen.

Von Lena-Marie Walter