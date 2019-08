Stralsund

Mit einer neuen Broschüre sollen sich Menschen mit Behinderung jetzt besser in Stralsund orientieren können. Seit Ende Juli liegt das kleine Heft kostenlos unter anderem bei der Touristenzentrale am Alten Markt aus. „Barrierefrei unterwegs in Stralsund“ bietet dabei einen Überblick der Möglichkeiten des barrierefreien Lebens und der Teilhabe in der Hansestadt. „Besonders wichtig war uns immer die Beteiligung von Menschen mit Behinderung, denn sie sind die Experten in eigener Sache“, betonte Petra Breuer, Beauftragte für die Integration von Menschen mit Behinderungen. Denn Menschen mit Behinderung hätten die Broschüre mitentwickelt. Diese weist jetzt auf eine Auswahl der mit dem Gütesiegel „barrierefrei geprüft“ ausgezeichneten Einrichtungen und Angebote innerhalb der Stadt hin. Hinzu kommt ein Plan der Altstadt mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Ozeaneum, Meeresmuseum und den Kirchen. Auch ÖPNV-Anbindungen sind in der Broschüre enthalten.

Barrierefreie Routen durch die Altstadt

Auf dem Plan werden zwei unterschiedliche barrierefreie Routen durch die Altstadt vorgestellt. Die blaue Route ist besonders für Menschen mit Mobilitäts- und Höreinschränkungen sowie ältere Menschen und Familien mit Kinderwagen geeignet. Die rote Route richtet sich an Blinde und Menschen mit Seebehinderungen. Dann gibt es auch noch rot-blau gestrichelte Linien. In diesen Bereichen wird auf eine eingeschränkte Nutzung hingewiesen wie zum Beispiel beim Segelschiff am Hafen bei der Gorch Fock.

Hier liegt die Broschüre aus

Die Broschüre liegt nicht nur bei der Touristenzentrale aus. Sie kann auch im Amt für Planung und Bau, in der Stadtbibliothek, beim Behindertenverband, in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS), beim Blinden- und Sehbehindertenverein Stralsund sowie vielen weiteren Projektpartnern erstanden werden. Eine digitale Version kann auch über die Internetseite der Hansestadt Stralsund heruntergeladen werden. Die Kosten des Projekts wurden vollständig vom Europäischen Sozialfond (ESF) getragen.

Mehr Nachrichten aus Stralsund finden Sie hier.

kay