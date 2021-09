Altefähr

Die Stimmung bei Michael Mackels und seinen Mitstreitern ist angespannt. Viel Zeit bleibt ihnen nicht, um die alten Bäume im Kurpark von Altefähr zu retten. Hier soll der dort befindliche Wald der Wiederbelebung des Kurparks weichen.

90 Mitglieder haben sich der Initiative angeschlossen

„Wir haben mit rund 90 Leuten am Sonntag eine Bürgerinitiative ,Für die Bäume’ gegründet“, beschreibt Mackels. „Wir fordern einen sofortigen Fällstopp und wollen über den Umfang der Fällungen sprechen.“ Stein des Anstoßes sind die von der Gemeindevertretung “wiederbelebten“ Pläne aus dem Jahr 2014 für die Umgestaltung des Kurparks, wie Mackels erzählt.

Gründung der Initiative "Für die Bäume" am Sonntag in Altefähr Quelle: privat

„Es geht hier nicht darum, den Umbau des Kurparks zu verhindern“, meint er. „Aber mit sogenannter Ausdünnung hat das Fällen von über hundert Jahre alten gesunden Bäumen nichts zu tun. So ein Handeln ist doch nicht mehr zeitgemäß.“ Nachgepflanzt werden müssen die gefällten Bäume nicht – da das Gelände bereits vorher als Park genutzt wurde, kann die Rückgestaltung von Wald zu Park ohne Nachpflanzungen erfolgen.

Ausmaß der Fällungen überraschend

Nachdem die Forstarbeiter die entsprechenden Bäume markiert hätten, sei das ganze Ausmaß deutlich geworden. „Wir haben mit einigen Gemeindevertretern gesprochen, die selbst überrascht waren“, so Mackels. In einer Protestaktion banden Kinder Schilder mit Herzen an die Bäume, die auf die Fällung warten, und hefteten Gedichte an die dicken Stämme. „Jeder Baum ist wertvoll“ ist dort zu lesen oder „Ich will noch nicht gefällt werden.“

Unterschriftenaktion auf Internetseite

Michael Mackels hofft auf viel Zulauf für die Unterschriftenaktion über die Internetseite der Initiative www.baeume-altefaehr.org – und auf Antworten. „Wir haben einen Fragenkatalog an die Gemeindevertreter und den Bürgermeister gesendet“, so Mackels. „Vieles ist nicht transparent dargestellt worden. Auch wenn der Beschluss damals von der Gemeinde einstimmig gefasst wurde.“ Bürgermeister Frank Jätschmann hat eine klare Haltung dazu „Wir haben mit dem Förster über jeden Baum gesprochen und auch schützenswerte von der Liste gestrichen“, sagt er. „Dafür müssen dann aber andere gefällt werden, um den Charakter eines Parkes zu bekommen.“ Die Arbeiten würden nicht gestoppt. „Wir haben keine Zeit“, sagt Jätschmann. „Und man muss auch die Kompetenz eines Försters mal akzeptieren. Rechtlich und planerisch sind wir auf der sicheren Seite.“ Es wird im Oktober einen Termin zur Begehung des Geländes mit allen Interessierten geben.

Von Anne Ziebarth