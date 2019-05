Voigdehagen

Nach Jahren des Stillstands tut sich was in Stralsunds ländlichem Stadtteil Voigdehagen. Die Dorfstraße mit ihrem total zerfahrenen Natursteinpflaster, von dem noch Reste aus der einstigen Bauzeit um 1866 existierten, wird endlich saniert. Das Bauvolumen beläuft sich auf 375 000 Euro für den ersten Bauabschnitt unterhalb der Kirche, der bis September fertiggestellt werden soll. Das Bauvorhaben ist bis zum Ortsausgang in Richtung Andershof in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Der zweite Abschnitt beginnt auf dem Kirchhügel und soll im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Für die Straßensanierung werden keine Straßenausbaubeiträge erhoben.

Im Dorf wurde lange auf die neue Straße gewartet

Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) sprach beim Vor-Ort-Termin denn auch von einer „tollen Baustelle“. Immerhin sei über das Sanierungsvorhaben bereits seit elf Jahren diskutiert worden. „Doch oft fehlte das Geld oder andere Bauprojekte in der Hansestadt hatten eine größere Priorität bekommen“, so Badrow, der einräumte, dass es eigentlich schon 2018 mit der Sanierung losgehen sollte. „Doch angesichts der Engpässe auf dem Markt hatte zu dem Zeitpunkt keine Baufirma freie Kapazitäten.“

Ein Abschnitt mit originalem Pflaster von 1866

Seit April ist nun die Tief- und Verkehrsbau Stralsund GmbH in Voigdehagen dabei, etwa 300 Meter der Dorfstraße vor der Kirche zu erneuern. Die wird dazu grundhaft ausgebaut, bevor sie mit einer Asphaltschicht versehen wird. Bis auf eine kleine Ausnahme, auf die Stephan Bogusch, Abteilungsleiter Straßen und Stadtgrün der Hansestadt, hinweist: „Es wird im Bereich der Staumauer des Voigdehäger Teiches aus Denkmalschutzgründen ein Abschnitt in der alten Pflasterung wieder hergestellt.“ Hier, wo die Straße über den Durchlass zwischen Voigdehäger- und Bauernteich verläuft, wird zudem im Unterbau auch eine Regenentwässerung eingebaut. „Wir befinden uns im Wasserschutzgebiet. Das heißt, dass das Regenwasser von der Straße nicht über die Bankette versickert werden kann“, erläuterte Thekla Blank, Planungsingenieurin des Mecklenburger Ingenieurbüros für Verkehrsbau (MIV). Ebenfalls in die Erde gelegt werden zudem Leerrohre für den Breitbandausbau und neue Elektrokabel für die Straßenbeleuchtung.

Bebauungsplan über vier Hektar Ackerland

Mit ein Grund für die Sanierung der alten Straße im Dorfkern ist offenbar auch die geplante Erschließung des Wohngebiets westlich vom Voigdehäger Teich. Dafür hat die Hansestadt den Bebauungsplan 66 aufgelegt, dessen Geltungsbereich etwa vier Hektar umfasst. Danach wird die Stralsunder Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft ( LEG) hier auf einer Ackerfläche Bauland für etwa 26 Einfamilienhäuser erschließen und verkaufen. Die ersten drei Grundstücke sollen laut Aussage des Oberbürgermeisters noch in diesem Jahr verkauft werden.

Platz für 130 Neu-Voigdehäger

Das Ziel der Hansestadt ist im B-Plan klar umrissen. Geschaffen werden soll ein Wohngebiet, das den dörflich geprägten Stralsunder Ortsteil mit seinen etwa 75 Einwohnern weiter stärkt. Dessen Lage ist nicht nur wegen des Voigdehäger Teiches in Sichtweite attraktiv, denn die nördliche Stralsunder Altstadt liegt in etwa fünf Kilometern Entfernung gewissermaßen in Sichtweite vor dem neuen Wohngebiet. Die Hansestadt rechnet damit, dass hier Wohnraum für etwa 130 Neu-Voigdehäger entsteht. Die Erneuerung der Asphaltstraße, die an dieser Stelle aus Richtung Umspannwerk ins Dorf hineinführt, ist allerdings vorerst nicht geplant. Doch wie Stephan Bogusch durchblicken ließ, soll es in Richtung Stadt immerhin einen neuen Geh-und Radfahrweg geben.

Jörg Mattern