Stralsund

Die Stadtwerketochter SWS Energie rüstet sich mit einer 3,5 Millionen Euro-Investition für die Anforderungen der Zukunft. An der Ecke Prohner Straße/Heinrich-Mann-Straße wurde am Donnerstag der Grundstein für ein neues Heizhaus gelegt. Dieses entsteht hinter dem an dieser Stelle bereits bestehenden Blockheizkraftwerk (BHKW), das die Stadtteile Knieper West und Grünhufe mit Fernwärme versorgt.

Riesiger Tauchsieder verwandelt Strom in Fernwärme

Kernstück des Neubaus wird eine Power-to-Heat (PtH) Anlage sein, die erste Anlage dieser Art in MV. „Mit dieser Technik lässt sich überschüssige Elektroenergie in Wärmeenergie umwandeln“, erläuterte Ralf Bernhardt, Geschäftsführer des Stralsunder Energieversorgers. Der Clou dabei: Mittels der Kraft aus überschüssigem „grünen“ Wind- und Solarstrom wird nach der Funktionsweise eines riesigen Tauchsieders Warmwasser für die Fernwärme erzeugt und damit Erdgas eingespart und in der Konsequenz auch CO2.

Weniger Erdgasverbrauch bedeutet weniger CO2 in der Atmosphäre

So werden sie etwa aussehen, die neuen, 17 Meter hohen Energiespeicher an der Prohner Straße in Stralsund. Quelle: Visualisierung SWS Stadtwerke

Der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen und verringert damit den Einsatz von Erdgas im Blockheizkraftwerk. „Wir haben prognostiziert, dass wir damit den Anteil CO2-freier Wärme von derzeit 18 Prozent in allen unseren fünf Fernwärmenetzen auf 24 Prozent steigern können““, sagte Bernhardt. Für ihn sind das wertvolle sechs Prozent mehr gegenüber dem aktuellen Stand. Die SWS Energie kooperiert dazu mit dem Netzbetreiber 50 Hertz. Genutzt wird dafür Strom, der sonst in den Produktionsspitzen von Windkraft- oder Solaranlagen im Norden nicht abgenommen würde, da der Netzausbau in Richtung Süddeutschland ins Stocken geraten ist.

Neuer Beitrag für Stralsunds Klimakonzept

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) zeigte sich besonders erfreut über den klimafreundlichen Aspekt der neuen Investition. „Wir haben uns als Hansestadt früh ein Klimakonzept gegeben und das steht nicht nur auf dem Papier“, so Badrow, der darauf verwies, dass beispielsweise Solaranlagen auf den Dächern von Gebäuden der Stralsunder Wohnungsgesellschaft installiert wurden, oder die Stadtwerke auf Blockheizkraftwerke zur Energie- und Wärmeerzeugung setzen. „Stralsund hat mit vielen solcher Maßnahmen heute einen niedrigeren CO2-Ausstoß erreicht als vergleichbare Kommunen in der Bundesrepublik“, sagte Badrow.

Ein Gruß an die Stralsunder der Zukunft

Dann versenkten der OB und der Geschäftsführer eine Zeitkapsel in den Grundstein des Neubaus. Gefüllt war das unverwüstliche KG-Rohr mit einer aktuellen Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG vom Donnerstag, Kopien von Bauzeichnungen der neuen Anlage, Münzen und einer persönlichen Botschaft des Stadtoberhauptes an die Menschen, die in der Zukunft einmal die Zeitkapsel finden würden.

„Liebe Stralsunder von morgen, wahrscheinlich macht Ihr vieles schlauer und lebt mit Technologien, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Wir haben unser Bestes gegeben – auch damit es euch in der Zukunft noch besser geht. Sonnige Grüße aus 2021“, hatte Alexander Badrow auf die Karte geschrieben.

Vier 17 Meter hohe Türme für Warmwasser

Über dem Grundstein in der Bodenplatte werden sich künftig vier 17 Meter hohe Türme erheben, die jeder 150 Kubikmeter Heißwasser aus der Power-to-Heat-Anlage speichern können. Alle zusammen können 37 Megawattstunden Wärme speichern. Die vier Speichertürme sollen im Juli angeliefert werden. Im Zuge der Bauarbeiten werden im neuen Heizhaus zudem eine mit moderner Brennwerttechnik betriebene BHKW-Anlage für die Eigenstromversorgung der PtH-Anlage sowie neue Kälteanlagen errichtet. Die SWS Energie beliefert mit Kälte unter anderen den nahe gelegenen Komplex der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Einweihung noch vor Weihnachten

Die neue Energiezentrale wird bis zum Jahresende 2021 fertig werden. „Kurz vor Weihnachten werden wir Einweihung feiern, sagte Ralf Bernhardt und weist darauf hin, dass es dann gleich im nächsten Jahr weitergeht mit der Erneuerung des Standortes an der Prohner Straße. Die drei altgedienten BHKW-Motoren werden durch zwei moderne ersetzt, die zusammen mit neun Megawatt Leistung etwa drei MW mehr liefern werden als die bisherigen Maschinen.

Eine warme Stube für 20 000 Stralsunder

Die SWS Energie beliefert in der Hansestadt 15 500 Wohnungen mit Fernwärme und sorgt so dafür, dass etwa 20 000 Stralsunder eine warme Stube haben. An den Standorten von sieben Blockheizkraftwerken werden zudem 74 Gigawattstunden Strom produziert. Das entspricht etwa 45 Prozent der in Stralsund verbrauchten elektrischen Energie, die noch einmal um fünf Prozent durch Strom aus Fotovoltaik-Anlagen aufgestockt wird.

Echte Stralsunder Produkte

Das sind alles echte Stralsunder Produkte, mit Stralsunder Wertschöpfung sowie der Sicherung von guten Arbeitsplätzen in der Hansestadt“, sagte Geschäftsführer Ralf Bernhardt nicht ohne Stolz. Er wies zudem drauf hin, dass es damit verbunden auch keinen Mittelabfluss in Großkonzerne in anderen Bundesländer gebe. Vielmehr würden mit den Einnahmen städtische Initiativen und Vereine unterstützt. Für Bernhardt ein gutes Beispiel von Regionalität. „Das ist es doch, was die Menschen wollen und suchen. Ein gutes Gefühl, eine Heimat.

Von Jörg Mattern