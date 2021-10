Neue Fangquoten: Gibt es bald keine Stralsunder Fischbrötchen mehr?

Stralsund/Stahlbrode

Fischimbiss-Betreiber Dirk Qualen hatte am Dienstag am Stralsunder Hafen gut zu tun. Urlauber aus Brandenburg und Berlin stürmten seinen Kutter „Nordstern“. Der Renner: Fischbrötchen. Für die Zubereitung bezieht Qualen Fisch aus der Region, primär von der Insel Rügen. Die Nachricht von den dramatischen Fangquoten für die hiesigen Fischer kritisierte er scharf. „Diese Entscheidung ist in meinen Augen der größte Schwachsinn. Die Fischer sind doch arme Schweine, denen niemand aus der Politik so richtig hilft“, sagt er – während er im Akkord Fischbrötchen zubereitete. Besonders der Verzicht auf Hering sei ärgerlich, weil es der sogenannte „Brot und Butterfisch“ hier am Sund ist.

Stralsunder muss auf andere Fanggebiete ausweichen

Auf Fischbrötchen mit Dorsch oder Hering müssen seine Kunden künftig dennoch nicht verzichten. „Dann muss ich auf andere Fanggebiete ausweichen“, sagt er. Er müsse dann eben mehr Fisch aus der Nordsee zu kaufen.

Viel Fisch wird bereits zugekauft

Dem normalen Verbraucher dürfte dies kaum auffallen. „Der überwiegende Anteil an Fisch, der hier an Imbissständen oder in Restaurants angeboten wird, kommt nicht mehr aus der Region Rügen“, so Arno Vetterick, Geschäftsführer der Absatzgemeinschaft Rügenfang. In dieser sind 44 überwiegend hauptberufliche Fischer vertreten, das sind rund 95 Prozent der Fischer Rügens. „Es wird viel zugekauft.“

Stahlbroder Fischer kann kaum noch Fisch abgeben

Auch der Stahlbroder Fischer Ralf Krehl wird dann mehr zu kaufen müssen – oder auf andere Sorten wie Hornfisch ausweichen. Krehl und sein Sohn veredeln den gefangenen Fisch selbst – und verkaufen ihn direkt. „Bei den aktuellen Fangquoten können wir schon nichts mehr abgeben“, sagt er. Der 55-Jährige findet, dass die Politik an der Realität vorbei entscheidet. „Hering ist unser Hauptgeschäft. Ohne ist hier nicht mehr viel los. Dabei ist genug da – unsere Netze waren zuletzt richtig voll“, sagt Krehl. Das Produkt „Fischbrötchen“ sieht er nicht in Gefahr. Jedoch könnte die Regionalität verloren gehen, wenn der Hering an der Ostsee nicht mehr aus der Ostsee kommt, sondern aus der Nordsee.

Von kst, crö