Guter Durchblick: Fielmann-Filiale wird neu eröffnet

Stralsund

Nach fünf Monaten Umbauzeit wird am Donnerstag die neue Fielmann-Filiale in der Ossenreyerstraße eröffnet. „Wir haben alles entkernt und von Grund auf erneuert“, erklärt Niederlassungsleiterin und Augenoptikermeisterin Andrea Paschen. 600 000 Euro sind in den Umbau investiert worden, insgesamt stehen nun 280 Quadratmeter Fläche zu Verfügung. „Ein Raum ist zusätzlich hinzugekommen und unsere Werkstatt hat sich wesentlich vergrößert“, sagt Andrea Paschen. Das freue sie besonders, so gebe es mehr Platz für die fünf Auszubildenden. 17 Mitarbeiter kümmern sich insgesamt um die Belange der Kunden. Neben Andrea Paschen gibt es zwei weitere Augenoptikermeister und neun Augenoptikergesellen.

Seit 1993 gibt es die Optiker-Filiale am Sund. „Jeder zweite Deutsche trägt eine Brille“, sagt Andrea Paschen. In Stralsund werden pro Jahr etwa 20 000 Brillen verkauft, nach Angaben des Unternehmens die Hälfte davon in der Fielmann-Filiale. „Durchschnittlich gehen bei uns 44 Brillen am Tag über den Tisch“, sagt Paschen, die seit 2016 die Filiale leitet. Da heißt es, viele Beratungsgespräche zu führen, denn in dem Laden werden über 2000 Modelle angeboten.

Das Unternehmen will nach dem Umbau im ersten vollen Geschäftsjahr 10 660 Brillen verkaufen und damit einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro erzielen. In den über 26 Jahren ihres Bestehens gab die Niederlassung in Stralsund mehr als 258 000 Brillen ab und erwirtschaftete einen Umsatz von 36,6 Millionen Euro.

Von Miriam Weber