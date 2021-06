Samtens

Am 27. Juni ist auf dem Lebensgut Frankenthal eine neue Initiative begründet worden. Unter dem Titel „Für ein lebenswertes Rügen“ wollen sich die Mitglieder künftig für mehr direkte Mitbestimmung der Einwohner bei Bauprojekten, einen Stop von Großprojekten aber auch beispielsweise für ein eigenes Verkehrskonzept für die Insel einsetzen, um den Individualverkehr zu verringern. Weitere Ziele sind eine Naturschutzabgabe von touristischen Unternehmen für Pflanze, Tier Mensch sowie eine Obergrenze des zulässigen Wasserverbrauchs. Zu der Veranstaltung unter freiem Himmel kamen rund 100 Interessierte, darunter auch die Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke) und Heiko Miraß (SPD).

Zusammenschluss mehrere Bügerinitiativen

„Die Ziele müssen wir noch genauer fassen“, sagte Elke Neuhaus vom Lebensgut Frankenthal. „Das soll am kommenden Freitag geschehen.“ Klar ist allerdings bereits, dass sowohl der Nabu als auch der Verein Insula Rugia an der Bürgerinitiative teilnehmen, auch viele Menschen aus Promoisel sind dabei, hier soll eine Hotel-Anlage für Pflegebedürftige und Angehörige entstehen. Die Bürgerinitiative „für ein lebenswertes Hiddensee“ meldete ebenfalls Interesse an. Die Gruppe hat sich gegen den in ihren Augen überdimensionierten Hafenausbau in Vitte zusammengefunden. Auch der TV-Meteorologe Stefan Kreibohm war nach Frankenthal gekommen. Er forderte eine Obergrenze des Wasserverbrauchs auf den Inseln.

Auslöser: Planungen auf dem Bug

Auslöser für die Gründung waren die Planungen auf dem Bug, wo eine Investorengruppe ein Eco-Ressort errichten will. „Was dort passiert, ist schrecklich“, sagte Bernd Elgeti von der Initiative „für ein lebenswertes Göhren“. „Aber keine Umweltorganisation hat auch nur Pups gesagt vor 20 Jahren, als die Planungen festgelegt wurden.“

Heiko Miraß (SPD) Quelle: Anne Ziebarth

„Wieder ein neuer Nachbar, von dem ich nur die Jalousien kenne.“

Martin Schlockwerder aus Middelhagen beobachtet die Entwicklungen auf der Insel genau. Er ist vor zwei Jahren auf die Insel gezogen, kennt Rügen aber bereits seit über 15 Jahren. „Es gibt hier ein wiederkehrendes Phänomen. Investoren versprechen den Einwohnern viel, liefern mundgerechte Häppchen und Erklärungen und schließlich kommt es dann doch anders“ Überteuerten Wohnraum könnten sich die Menschen hier nicht leisten, häufig würden sich dann Leute einkaufen, die sich nur selten auf der Insel sehen ließen und die Immobilie faktisch als Ferienobjekt nutzten. Er schreibt gerade ein Buch über Fischer in der Wismarbucht, und hat bei seinen Recherchen einen Satz gehört, der ihm im Gedächtnis geblieben ist. „Wieder ein neuer Nachbar, von dem ich nur die Jalousien kenne.“ Weitere größere Probleme seien auf der Insel Fördermittelruinen und die Niedrigzinsphase, die zu Immobilieninvestitionen reize und nicht zuletzt auch die Eitelkeiten der Gemeinden untereinander.

Kann ein Raumordnungsverfahren angestossen werden?

Nadine Förster (Bürger für ein lebenswertes Göhren) gibt allen Interessierten noch einen guten Rat auf den Weg. „Am Ende wird alles Engagement nichts nutzen, wenn die Entscheidungsträger die gleichen bleiben“, sagt sie. „Es ist ein guter Zeitpunkt so eine Initiative zu gründen, in drei Jahren ist Kommunalwahl. Überlegt jetzt, wer es sich zutraut in politische Gremien zu wechseln.“ Auch das geplante Eco-Resort auf dem Bug war Thema. „Hinsichtlich des Bug bin ich sehr skeptisch, ob die Planungsgrundlage heute noch tragfähig ist“, meinte etwa Lantagskandidat Heiko Miraß (SPD). Er appelliert an die Initiative, trotzdem den konstruktiven Charakter nicht zu verlieren. hingegen appellierte in seinen Worten auch an den Charakter der Initiative. „Ich finde es immer sehr zielführend, wenn man nicht nur gegen etwas ist, sondern für etwas“, sagt er. Landtagskandidat Dirk Niehaus von den Grünen brachte die Idee eines Raumordnungsverfahrens hinsichtlich des Bug-Projektes ins Spiel.

„Entweder der Kreistag Vorpommern-Rügen beauftragt das Verkehrsministerium, ein neues Raumordnungsverfahren zu prüfen“, sagt er. „Oder aber eine zugelassene Naturschutzbehörde.“ Wenn das Verkehrsministerium als oberste Planungsbehörde einem Raumordnungsverfahren zustimmt, hätte das in jedem Fall eine zeitliche verzögerung zur Folge. Niehaus sprach sich hinsichtlich der Planung für ein Moratorium, also eine Verschiebung des Projektes aus.

Von Anne Ziebarth