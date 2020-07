Am 3. August kommen in Stralsund die 44 Hort- und 45 Kindergartenknirpse zum ersten Mal in das neue Haus „Sonnenstrahl“, das mit dem „Sonnenhof“ nun das Montessori-Kinderhaus ausmacht. Stolze zwei Millionen kostet der Neubau in Stralsund, doch was ist dann der Vorteil der Modul-Bauweise?