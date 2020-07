Neue Schau in Stralsund: Studenten erinnern an Opfer im Piasnitzer Wald

Stralsund

Mit Fotos erinnern Studenten in der Stralsunder Kulturkirche derzeit an ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Hansestadt. Die aus sieben europäischen Ländern stammenden Studierenden trafen sich im August 2019 zu einem Fotografie- und Geschichtsworkshop in der Kaschubei, westlich von Danzig in der historischen Grenzregion Pommerellen. Im Piasnitzer Wald, wenige Kilometer von Neustadt ( Wejherowo) entfernt, wurden zu Beginn des Zweiten Weltkrieges Tausende von Menschen unterschiedlicher Herkunft durch die Nationalsozialisten umgebracht. Zu den Opfern zählten viele Patienten der pommerschen Landesheilanstalt Stralsund. Mit den künstlerischen Mitteln der Fotografie beschreiben die Studierenden ihre individuelle Wahrnehmung des Erinnerungsortes im Piasnitzer Wald. Die Ergebnisse können nach Präsentationen in Neustadt und Warschau ( Warszawa) jetzt auch in Stralsund betrachtet werden.

Online-Vernissage am 1. August

„Als ich das erste Mal in diesen Wald ging erwartete ich Schwere und viel Traurigkeit zu empfinden. Jedoch zeigte mir dieser Wald so viel Schönheit, Leben und Farben, so dass ich nach den Resten der Dunkelheit Ausschau hielt, die immer noch zwischen den Bäumen liegen“, sagt Lisa Heyer, eine der Teilnehmerinnen. Die Ausstellung ist ab sofort bis zum 30. August im Turm der Kirche St. Jakobi zu sehen. Eine Vernissage findet online am 1. August statt in Form von Audiobeiträgen.

12000 Menschen bei Massenerschießungen getötet

Im Vorfeld der Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf Polen befassten sich die Teilnehmer des Projektes „In Between?“ vor allem mit der lokalen Erinnerung an die Ereignisse. Zwischen Oktober 1939 und April 1940 wurden im Piasnitzer Wald bei Neustadt durch deutsche Einheiten Vertreter der lokalen polnischen Intelligenz sowie Verfolgte des Nationalsozialismus aus anderen Gebieten des Deutschen Reiches ermordet. Zu den Opfern zählten auch Patienten aus psychiatrischen Anstalten in Pommern. Bei Massenerschießungen starben rund 12000 Opfer, an die Massengräber, Mahnmale und ein Sanktuarium im Piasnitzer Wald erinnern.

Euthanasie-Opfer aus Stralsund

Die nationalsozialistische Führung nutzte auf Initiative des Gauleiters für Pommern Franz Schwede-Coburg diese Exekutionsstätte in den Piasnitzer Wäldern, um bereits vor dem Beginn der zentralen „Aktion T4“ im Januar 1940 psychisch kranke Patienten zu töten. Davon betroffen waren auch Patienten der pommerschen Landesheilanstalt Stralsund, die im November 1939 als erste Anstalt im Reichsgebiet zwecks Umnutzung der Gebäude als SS-Kaserne geräumt wurde. Insgesamt 1400 Patienten aus den Anstalten des pommerschen Provinzialverbandes wurden bis Anfang Dezember 1939 in den Wäldern bei Piaśnica erschossen. Das Klinikum West (Helios) auf dem Gelände der früheren Landesheilanstalt Stralsund gedenkt mit zwei Mahnmalen auf dem Klinikgelände seiner Euthanasie-Opfer. Im Bahnhofsgebäude Stralsund erinnert eine „Stolperschwelle“ an die Transporte der Opfer nach Neustadt.

