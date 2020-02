Stralsund

Kurz verzieht Zimmermann Gerd Harder das Gesicht, als er einen kleinen Schluck des Schnapses trinkt. Aber der gehört nun mal zu einem Richtspruch dazu. Am Freitag konnte der künftigen Sporthalle in Franzburg die Richtkrone aufgesetzt werden, mit einem zünftigen Spruch, in dem es unter anderem heißt: „Und wem der Bau hier nicht gefällt, der setzt einen besseren in die Welt.“

Alles im Plan

Großen Gefallen finden auf jeden Fall Franzburgs Bürgermeister Dieter Holder ( CDU) und vor allem die Schulleiterin der Martha-Müller-Grählert-Schule, Dr. Grit Kurtzmann, an dem Bau. Seitdem Ende Juli der Grundstein gelegt worden war, haben die 440 Schüler die Baufortschritte genau beobachtet.

Richtfest für die neue Sporthalle in Franzburg. Wenn alles klappt, wird im September die Einweihung gefeiert. Quelle: Miriam Weber

2,3 Millionen Euro investiert Franzburg in den Bau der Ein-Feld-Halle. „Das sind 100 000 Euro mehr als ursprünglich geplant, bei so einer großen Baustelle jedoch nicht ungewöhnlich“, erklärt der Bürgermeister. Zumal diese Mehrkosten im Vorfeld mit eingeplant worden sind.

„Wir liegen ziemlich gut im Plan, haben bisher nur eine knappe Woche Verzug“, sagt Architekt Stefan Faßbender. Das Wetter habe mitgespielt, so dass zügig gearbeitet werden konnte. Und dann fügt er optimistisch hinzu: „Die Woche holen wir wieder raus. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir in den kommenden Tagen das Dach dicht kriegen“, sagt Faßbender. Noch ist die Holzkonstruktion ohne Abdeckung, doch das soll sich schnell ändern.

Viel Licht von oben

„Wir hoffen, dass es weiter so gut läuft und wir die Halle dann hoffentlich im September einweihen können“, schaut Grit Kurtzmann voraus. „Wir würden uns wünschen, dass wir das dann mit unserem Jubiläum um den 13. September herum verbinden können.“ Denn dann feiert die Schule, dass sie vor 15 Jahren den Namen der vorpommerschen Heimatdichterin erhielt.

Wer durch den Rohbau geht, kann schon ahnen, wo sich einmal alles befinden wird. 32 mal 15 Meter ist die Halle groß und bekommt ein flach geneigtes Satteldach. Und genau dort entsteht im Dachfirst eine sogenannte liegende Lichtbandkuppel. „Das Tageslicht kommt also direkt von oben“, erklärt Stefan Faßbender. „Damit kann man blendendes Licht in der Turnhalle umgehen“, sagt der Architekt.

Kleine Tribüne für die Eltern

Während sich auf der einen Seite der Halle die Räume für Geräte und Technik befinden, sind gegenüber die Umkleiden und Sanitärräume und ein Vereinsraum geplant. „Und es entstehen zwei Tribünenreihen, die Platz für etwa 40 Leute bieten“, sagt Stefan Faßbender. Diese Sitzmöglichkeiten seien in erster Linie für wartende Eltern gedacht, die ihre Kinder zum Vereinssport bringen, erklärt Dieter Holder. Denn die Turnhalle soll zwar in erster Linie für den Schulsport genutzt werden, aber auch dem Breiten- und Vereinssport zur Verfügung gestellt werden.

Über eine Sache freut sich Dieter Holder ganz besonders, denn anders als ursprünglich ausgeschrieben, darf für das Beheizen der Turnhalle nun doch Erdwärme genutzt werden. „Wir bekommen also eine wesentlich ökologischere Fußbodenheizung“, schaut er voraus. Doch bis es an den Füßen kuschelig ist, haben die Handwerker noch ein bisschen was zu tun.

