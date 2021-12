Neue Straße in Stralsund: Enthüllung des Schildes sorgt für Überraschung 

Stralsund

Die Kameras sind in Stellung. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) steht auf der Leiter. Das Straßenschild an der Hauswand vor ihm ist mit einem Tuch verdeckt. Der große Moment – er zieht es weg. Zum Vorschein kommt der Schriftzug „In der Bucht“. Badrow verwundert: „Hattet ihr nicht gesagt, die Straße soll ,In der Buchte’ heißen?“ Leichte Verwirrung bei Vertretern der Ämter, des Denkmalschutzes und der Pressestelle, die um ihn und die Leiter herumstehen. Lösungsvorschlag von Badrow: „Wenn die Schilder geklaut werden, können wir bei den neuen ein ,e’ anfügen.“

Der Vorschlag ist nicht ernst gemeint. Denn obwohl Stralsunds neueste Straße zumindest von einigen Rathausmitarbeitern während der Planung „In der Buchte“ genannt wurde, war offenbar nicht vorgesehen, sie tatsächlich nach diesem „Arbeitstitel“ zu benennen, wie Pressesprecher Peter Koslik erläutert. Klar sei gewesen, dem historischen Befund zu folgen.

41-Meter-Gasse zwischen Wasserstraße und Heilgeiststraße

Allerdings waren sich auch die Stralsunder Vorfahren nicht immer einig, was die Benennung der 41-Meter-Gasse zwischen Wasserstraße und Heilgeiststraße angeht. Um 1800 etwa war die Bezeichnung „Am alten Giergraben“ geläufig. „Der Giergraben verlief vom Frankenteich entlang der ehemaligen Stadtmauer bis zum Rosengarten im Johanniskloster und mündete anschließend in den Strelasund. Er nahm sämtlichen Unrat auf, der auf die Straßen der Innenstadt gegossen wurde“, so die Infos aus dem Stadtarchiv. Also eine Art Abwasserkanal und Mülleimer in einem, was für entsprechende Gerüche gesorgt haben dürfte.

In historischen Unterlagen ist außerdem die Bezeichnung „Zur Buchte“ zu finden und auch die jetzt gewählte Variante ist belegt. „Wann die Gasse den Namen ,In der Bucht’ erhielt, ist leider nicht feststellbar“, heißt es vom Stadtarchiv. „In alten Adressbüchern taucht der Name wegen der fehlenden Hausgrundstücke nicht auf. Sicherlich entstand der Name im Volksmund.“

Nachdem beim Bombenangriff am 6. Oktober 1944 auf Stralsund die Gebäude Am Fischmarkt 4 und Wasserstraße 65 bis 67 vollkommen zerstört worden waren, sei im Jahre 1950 der Straßenname „In der Bucht“ eingezogen worden. „Ab dieser Zeit existierte die Gasse nicht mehr“, so die Recherche des Archivs.

„In der Bucht“: Es gilt das Schild

Anstatt den Weg herzurichten, pachtete ein Bäckermeister namens Zander das Straßenareal von der Stadt, um darauf einen Backofen zu bauen. Der Vertrag galt ab 1951 bis Ende 1970 und verlängerte sich stillschweigend von Jahr zu Jahr. Zander errichtete eine Toreinfahrt an der Straße Am Fischmarkt.

Die Bäckerei ist längst Geschichte. Von ihr sind keine Spuren mehr auszumachen. Und vom Stinke-Graben zeugt heute höchstens nur noch der leicht krumme Verlauf der nun abgepollerten Straße.

Graben, Buchte, Bomben und Bäckerei – selbst an diesen unscheinbaren 41 Metern lässt sich ablesen: Die Geschichte Stralsunds ist reich und spannend. Und um die Verwirrung für die Gegenwart aufzulösen: Es gilt das Schild. Der aktuelle Name lautet „In der Bucht“. Die Gasse ist Bestandteil des Bodendenkmals Altstadt und gehört zum Kerngebiet des Unesco-Welterbes „Historische Altstädte Stralsund und Wismar“.

Im Jahr 2022 wird wieder gebaut

Von April bis September 2021 ist der Weg von der Baufirma Strabag wiederhergestellt und grundhaft erneuert worden. Kosten: rund 160 000 Euro. Ein Teil der etwa 180 Quadratmeter umfassenden Oberfläche besteht aus glatt geschliffenem Pflaster.

„Das freut vor allem Rollstuhl- und Fahrradfahrer und Eltern mit Kinderwagen“, erklärt Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith, der auch gleich noch verkündet, dass die Bebauung der etwas hässlichen Ecke zur Wasserstraße, wo derzeit noch eine große gelbe Hauswand und ein Parkplatz die Szene dominieren, im kommenden Jahr beginnen soll. Vorgesehen sind Stadthäuser mit Gewerbeflächen.

Von Kai Lachmann