St. Nikolai in Stralsund hat jetzt eine Truhenorgel

Stralsund

Die berühmte Buchholz-Orgel in der Nikolaikirche hat jetzt eine kleine Schwester bekommen. Zwei Jahre hat die Kirchengemeinde sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet, und pünktlich zum Erntedank-Gottesdienst sorgte sie gestern für Gänsehaut-Feeling – die neue Truhenorgel. 40 000 Euro hat das Instrument gekostet, das im Gottesdienst zum ersten Mal erklang.

Zum Erntedankfest am Sonntag wurde in der mit 250 Besuchern gefüllte Stralsunder Nikolaikirche die neue Truhenorgel eingeweiht. Quelle: Ines Sommer

Eine Truhenorgel ist ein kleineres bewegliches Instrument, mit dem man an verschiedenen Orten innerhalb und auch außerhalb der Kirche Chor oder Gottesdienste begleiten kann. Bislang musste sich die Gemeinde St. Nikolai diese spezielle Orgel immer anmieten. Doch vor etwa zehn Jahren entstand die Idee, selbst so eine Orgel in der Truhe anzuschaffen.

Bereits 2010 begann der Förderverein, Spenden zu sammeln. Und so ist es tatsächlich gelungen, 40000 Euro zusammen zu bekommen. Bei vielen kleinen Initiativen, Sammelaktionen, Benefizveranstaltungen, ja sogar Geburtstagen und Hochzeiten wurde Geld gegeben. Ebenso unterstützten Stiftungen den Neubau der kleinen Orgel.

Die Orgel hat eigentlich viereinhalb Register und 250 Pfeifen. „Die Orgel ist noch nicht ganz fertig, deshalb hören wir jetzt nur drei Register“, sagte Kirchenmusikdirektor (KMD) Matthias Pech. Der Kantor von St. Nikolai spielte an der Mini-Orgel u.a. ein Werk des Stralsunder Komponisten Johann Vierdanck.

Gebaut wurde das Truhen-Instrument von Johann-Gottfried Schmidt, der bereits bei der Restaurierung der großen Buchholz-Orgel in der Stralsunder Nikolaikirche und in der Pütter Kirche seine Spuren als Orgelbaumeister hinterlassen hat.

Am Sonntag wurde in der Nikolaikirche die neue Truhenorgel eingeweiht. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

Der Kasten, in dem die Orgel steckt, ist 1,40 Meter breit, 90 Zentimeter hoch und 60 Zentimeter tief. Die Pfeifen sind zum Teil sogar außen zu sehen. Die größten sind fast anderthalb Meter lang, die kleinsten messen gerade mal 30 Millimeter. Mit einem Gewicht von 60 bis 80 Kilogramm kann die Orgel auf einen Rollwagen geschoben oder auseinandergebaut in einzelnen Kisten auch gut getragen werden. Verwendet wurden einheimische Hölzer, wie Kiefer, Ahorn und Birnbaum.

Am Abend konnten die Musikliebhaber die neue Truhenorgel übrigens dann bei einem Konzert so richtig intensiv erleben. Unter Leitung von KMD Matthias Pech musizierten dazu vier Solisten, der Kammerchor St. Nikolai, das Barocktrompeten Ensemble Berlin sowie das ebenfalls auf historischen Instrumenten spielende Ensemble „Musica Baltica“ aus Rostock.

Küsterin Annemarie Wossidlo und Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes Aurel Hagen richten die Erntekrone. Quelle: Ines Sommer

Zu Beginn des Gottesdienstes, der sich ganz dem Thema Erntedank widmete, konnten die 250 Besucher in der großen Stadtkirche noch eine kleine Zeremonie verfolgen: Die traditionelle Erntekrone wurde hoch gezogen. Auch wenn da nicht gleich auf Anhieb alles glatt ging, hatte Küsterin Annemarie Wossidlo, seit 12 Jahren in St. Nikolai mit jeder Bank und jedem Winkel der Kirche vertraut, alles voll im Griff.

Die Erntekrone kam auch in diesem Jahr aus dem Landwirtschaftbetrieb von Aurel Hagen aus Wendorf, einer Gemeinde vor den Toren der Hansestadt. Und während der Landwirt in der Kirche dem Gottesdienst lauschte, hatten seine Mitarbeiter schon einiges an Technik auf den Alten Markt gefahren. Und so ließen sich Oberbürgermeister Alexander Badrow und Aurel Hagen, beide übrigens mit CDU-Parteibuch, auch nicht lange bitten, nach dem Gottesdienst auf einen großen Mähdrescher zu klettern.

Und auch wenn sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigte, ließen sich all die, die etwas von ihrer Ernte präsentieren wollten, nicht die Laune verderben. Ob frisch Gebackenes, Wild, Gegrilltes oder Stände mit Honig, Handarbeiten, Strohkunstwerken und Gemüse, überall lockten Ernteprodukte. Dass man sich die auch in einer Kiste jede Woche nach Hause schicken lassen kann, erklärte Ingo Felgenhauer aus Duvendiek, ein „Macher“ der solidarischen Landwirtschaft. „Kohlrabi, Kräuter, Salat und auch Paprika kommen so frisch geerntet an den Mann.“

Die Gaben zum Erntedankfest in St. Nikolai. Quelle: Ines Sommer

Von Ines Sommer