Über 55 neue Wohnungen in der Mühlenstraße

Stralsund

Selten harmonische Einigkeit beim Gestaltungsbeirat der Hansestadt: Am Freitag tagte das beratende Gremium wieder in Stralsund. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Planungen für das Quartier 9, das Areal über der Tiefgarage des Parkhauses Am Meeresmuseum. „Aus städtebaulicher und denkmalpflegerischer Sicht vorbildlich“, sagte etwa Volker Zahn, Mitglied des Gestaltungsbeirats, nachdem Christoph Meyn von der gmw Planungsgesellschaft die Pläne für die Neubebauung des Quartiers vorgestellt hatte. Mit seiner Meinung reihte sich Zahn in den Lobgesang der anderen Mitglieder ein.

„Wir hatten mit einigen Zwängen zu kämpfen“, erklärte Christoph Meyn und führte unter anderem den Baugrund an. „Das ist Beton und darunter befindet sich die Tiefgarage.“ Auf der anderen Seite soll eine Neubebauung auch wirtschaftlich sein, an dieser Stelle werden neue Wohnungen entstehen. „Wir mussten uns für eine leichtere Konstruktion entscheiden und planen einen Holzbau.“ Auf einer Länge von knapp 110 Metern werden verschiedene Häuser gebaut, in denen etwa 55 Wohnungen entstehen. „Wir haben uns sozusagen für Grundbausteine entschieden, die sich wiederholen, denn es sollte aus unserer Sicht erkennbar sein, dass es ein Gebäudekomplex aus heutiger Zeit ist, der sich trotzdem in das Gesamtbild einfügt. Wir wollten nicht so viel Kleinteiligkeit.“

Zur Mühlenstraße hin werden sich traufständige mit giebelständigen Häusern abwechseln. „Die Fassade wollen wir gern mit verschiedenen Materialien und Farbtönen gestalten.“ Zur Stadtmauer hin werden Kemläden gebaut und „dort sollte man auch mit Balkons arbeiten“, erklärt der Architekt. Zudem würde man die Kemläden gern mit einem Flachdach versehen. Es stehe zwar so nicht in der Satzung, wirke aber von der Wallseite aus ruhiger.

Während in drei der vier Gebäudeensemble Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen entstehen und in den Dachgeschossen etwas größere Wohneinheiten, könnten in dem Eckgebäude zum Marstall hin Appartements angeboten werden, „um die Vielfalt des Wohnungsangebots zu vergrößern.“

Außerdem stelle Architekt Burkhard Eriksson eine erste Entwurfidee für die Neubebauung der Mönchstraße 4 vor dem Gremium vor. „Es ist schön, dass das mal eine klassische Baulücke ist. Links ein Haus und rechts ein Haus“, sagte Ekkehard Wohlgemuth, Leiter des Amtes für Planung und Bau vorab. Das Grundstück mit einer Größe von etwa 20 Metern breite und 7 bis 10 Metern Tiefe gehört dem Pommerschen Diakonieverein. „Im Jahr 1996 hatte sich die Nikolaigemeinde schweren Herzens entschlossen, das Grundstück zu verkaufen“, sagte Burkhard Eriksson. Das Ziel sei klar, es sollen Wohnungen entstehen, „aber ansonsten gibt es wirklich erst einmal nur erste Ideen.“

Deshalb sei auch noch nicht im Detail klar, was etwa mit dem kleinen Gartenhäuschen passieren wird, das auf dem Hof steht oder inwieweit die zahlreichen Obstbäume in die Gestaltung der Außenanlagen mit einbezogen werden.

„Unsere Idee ist es, dass die Wohnungen über ein mittleres Treppenhaus erschlossen werden, das sich straßenseitig befindet“, erklärte der Architekt. „Alle Ruheräume in den Wohnungen haben wir zur Hofseite geplant.“ Bei der Gestaltung der Fassade sei man nach dem Motto „so unaufgeregt wie möglich“ vorgegangen. Denn zum einen gebe es die besondere Eingangssituation mit großen Glasfronten und zum anderen schwebe dem Planer Kunst am Bau vor. „Doch wie gesagt, es steht alles noch am Anfang.“

Und so blieb dem Gestaltungsbeirat nur die Möglichkeit, Hinweise für die Planungen zu geben, die alle in dem Wunsch mündeten, dass der Hof, der derzeit fast einen parkähnlichen Charakter habe, möglichst erhalten bleibe. „Am liebsten mit dem kleinen Gartenhäuschen. Und auch wenn es nicht unter Denkmalschutz steht, so ist es doch mindestens denkmalwürdig“, sagte Volker Zahn.

Von Miriam Weber