Neuendorf bei Grimmen: Zu Besuch in der Solebox

Neuendorf

Ich darf die Schwestern Laura und Nora Mau heute gemeinsam mit ihren Pferden in die stationäre Solekammer auf dem Soletherapie-Hof Mau in Neuendorf begleiten. Genau in die Therapie, durch die sonst Pferde wieder besser atmen können sollen.

Sole auch für Menschen gut

Eine Sitzung dauert etwa eine Stunde. Während sich die abgedichtete Box langsam mit Nebel füllt, erzählen mir die beiden jungen Frauen von ihrer Leidenschaft für die Pferde, die Einsatzmöglichkeiten der Soletherapie und dass sie diese selbst auch bei Erkältungen anwenden oder durch die regelmäßige Begleitung der Pferde nun weniger häufig an Infekten leiden, weil ihr Immunsystem gestärkter sei.

Die drei Pferde bewegen sich am Anfang in der Box hin und her. Nach 15 bis 20 Minuten merke ich jedoch, dass die Tiere nun ganz still und mit gesenktem Kopf völlig entspannt stehen und sich kaum noch rühren. Ein positiver Nebeneffekt der Therapie sei die Entspannung der Muskulatur und des ganzen Pferdekörpers, welche durch stimmungsvolles Licht in variablen Farben unterstützt würde, erklären die Schwestern.

Tief einatmen, bitte

Viele Pferde mit Atemwegserkrankungen nehmen durch die eingeschränkte Atmung eine Schonhaltung ein, dies sei der Beginn eines Teufelskreises, denn plötzlich hat das Pferd nicht nur Atemprobleme, sondern auch Verspannungen oder Probleme mit dem Bewegungsapparat. Häufig wissen die Besitzer dann gar nicht mehr, welches Problem zuerst auftrat, erklärt Nora Mau. Entsprechend langwierig sei der Weg zur Genesung.

Bei vielen Pferden könne man in der Solebox beobachten, wie sie das erste Mal wieder richtig tief atmen. Dies zeige, wie gut es den Tieren tut und wie wichtig der Prozess für die Heilung sei. So konnten schon Tiere vor einer Lungenspülung bewahrt werden. Begleitend würden auch spezielle Handgriffe zum Einsatz kommen, die gezielt Verspannungen lösen. Nach der Inhalation sei es wichtig, das Pferd zu bewegen. Dabei komme es auf das richtige Maß an, dieses müsse ganz individuell gestaltet werden. Bei manchen Pferden reiche bereits eine Abwechslung aus zweiminütigem Schritt und Pausen.

Von Nancy Steinweller