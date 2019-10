Stralsund

Der im Sommer zum neuen Kanzler der Stralsunder Hochschule gewählte Thomas Bartnitzki tritt sein Amt ab 1. November an. Der promovierte Ingenieur war zuletzt an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen als Forschungsmanager und stellvertretender Institutsleiter tätig. Bartnitzkis Schwerpunkt liegt in der digitalen Transformation. „Mit seinen Erfahrungen in den Bereichen Forschungsmanagement, Controlling und Personalführung wird er der Hochschule Stralsund ein Gewinn sein“, teilt die Pressestelle der Hochschule mit.

„Als Kanzler möchte ich die Voraussetzungen dafür schaffen, die Chancen, die die Digitalisierung bietet, für unsere Hochschule zu nutzen. Dabei kommt es mir besonders darauf an, dass wir den Wandel und Weg in die Zukunft gemeinsam gestalten“, sagt Bartnitzki. Stralsund reize ihn und seine Frau mit der Lage am Meer und den kulturellen Schätzen. Beide sind bereits nach Stralsund gezogen und freuen sich auf eine Wanderung in den Zickerschen Bergen auf der Halbinsel Mönchgut.

Am 26. Juni 2019 wurde Bartnitzki bereits im 1. Wahlgang mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen durch den Erweiterten Senat zum neuen Kanzler der Hochschule Stralsund gewählt.

Von OZ