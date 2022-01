Stralsund

Es ist wohl nur noch eine Frage von Tagen, dann rollen erste Baufahrzeuge Richtung Neuer Markt. Die Stadt plant hier im Zentrum Stralsunds eine umfassende Sanierung. Und die beginnt mit Arbeiten am sowjetischen Ehrenmal. Zunächst ist nur mit Einschränkungen zu rechnen. Eine Sperrung des gesamten Marktes erfolgt wohl erst 2023.

Doch schon jetzt bewegt viele die Frage: Wo sollen die Leute, die regelmäßig einen der über 100 Parkplätze nutzen, dann ihr Auto abstellen? Das Problem wurde von den Stralsunder Innenstadthändlern in den letzten Monaten immer wieder angesprochen, um rechtzeitig eine Lösung anzuschieben. Die von der Corona-Krise ohnehin geplagten Unternehmer befürchten nämlich, dass gar keiner mehr zum Einkaufen in die Altstadt kommt, wenn es keine Parkplätze gibt.

Neues Parkhauses ist noch nicht mal fertig geplant

„Es geht uns dabei nicht vornehmlich um die Urlauber, wobei auch die im Sommer, wenn die Parkhäuser voll sind, nicht wissen, wohin. Aber die Stralsunder, die in der Stadt Einzelhandel, Dienstleistungen oder Ärzte nutzen wollen, wo bleiben die?“ Jens Andres aus dem Frisörsalon Haar aus der Mönchstraße weiß, dass sich die Kunden schon Sorgen machen. Denn sie haben vor Augen, dass alle Parkflächen rund um die Altstadtinsel, wie in Sarnow- oder Hauptmann-Straße, Jungfernstieg oder Karl-Marx-Straße jeden Tag schon ab dem frühen Morgen von den Pendlern, die in der Stadt arbeiten, belegt werden.

Mit dem Parken auf dem Neuen Markt ist bald Schluss, denn hier ist nach der Sanierung ein autofreier Bereich geplant. Quelle: Stefan Sauer

Fakt ist: Die Parkplätze auf dem Neuen Markt fallen in etwa einem Jahr für immer weg. Dies sollte mit einem neuen Parkhaus auf der Schützenbastion (Busbahnhof) komprimiert werden. Doch bisher regt sich dort nichts. „Durch das beauftragte Planungsbüro TRUE Architekten werden derzeit verschiedene Gründungs- und Erschließungsvarianten untersucht“, so die Stadtverwaltung.

Stralsunder Parkhaus soll 14 Millionen kosten

„Mit den Ergebnissen soll die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Finanzierung und des Betriebes mit dem künftigen Bauherrn und Betreiber der Tiefgarage besprochen werden. Bislang liegen jedoch angesichts der veranschlagten hohen Baukosten von 14 Millionen Euro noch keine haushaltsverträglichen Finanzierungslösungen vor, so dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussagen zum weiteren Fortgang der Planungen gemacht werden können“, hieß es auf eine Anfrage der Grünen in der Bürgerschaft am Donnerstag aus dem Bau- und Planungsamt der Hansestadt.

Neuer Markt in Stralsund bald mit Pavillon und Wasserspiel Schon 1278 wird in Geschichtsquellen ein Markt in der Neustadt von Stralsund genannt. Ende der 1930er-Jahre startete die Stadtverwaltung einen Ideenwettbewerb zur Umgestaltung des Neuen Marktes. Der Zweite Weltkrieg verhinderte aber die Umsetzung der Vorschläge. Dafür wurde 1942 ein Schutzbunker errichtet. 1968 erhielt der Neue Markt seine heutige Gestalt. Von 1970 bis 1990 hieß der Neue Markt Leninplatz. Nach dem Abschluss des Wettbewerbes zum „Stadtraum Neuer Markt“ wurde der erste Preisträger, das Büro Bruun & Möllers aus Hamburg, mit der weiteren Planung beauftragt. Derzeit arbeitet das Büro an der Entwurfsplanung, in der u.a. auch die Hinweise aus der Bürgerbeteiligung und die Anmerkungen der Russischen Botschaft Berücksichtigung finden. Mit der archäologischen Sondierung im Bereich des ehemaligen Neustädter Rathauses konnten wichtige Planungsgrundlagen für die Detailplanung zum geplanten Wasserspiel erarbeitet werden. Ein Gutachten zum Zustand des Obelisken auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof befindet sich in der weiteren Konkretisierung. In der nächsten Woche soll dafür das Bronzerelief abgenommen werden, um den Zustand im Inneren und damit die notwendigen Sanierungsmaßnahmen ermitteln zu können. Vorbereitet wird die Ausschreibung von Planungsleistungen und Maßnahmen zur Sanierung des denkmalgeschützten Pavillons, heißt es aus dem Bauamt. 20 000 Quadratmetern groß ist der Stadtraum Neuer Markt, deshalb wird die Sanierung in verschiedenen Bauabschnitten erfolgen. Noch 2022 sollen die angrenzenden Straßenräume Blei- und Marienstraße saniert werden. Dies ist technische Voraussetzung für Maßnahmen auf dem Markt selbst. iso

Um die Sitzung in Pandemie-Zeiten zu verkürzen, wurde die Antwort von Amtsleiter Dr. Frank-Bertolt Raith schriftlich gegeben.

Kurzfristige Lösung gefragt

Mit anderen Worten: Eine kurzfristige Lösung muss her. Und die wird es ab Frühjahr 2023 geben, auch das wurde am Donnerstag verkündet. Die Parkplätze sollen bis zum Beginn der Bauarbeiten auf dem Markt „ebenerdig“ auf den Busbahnhof verlagert werden. „Dafür soll vor allem die bereits befestigte Fläche in Anspruch genommen werden, die ca. 180 Stellplätze aufnehmen kann. Wie jetzt auf dem Neuen Markt können die Anwohner diese temporären Parkplätze außerhalb der Bewirtschaftungszeit auch als Anwohnerstellplätze nutzen“, so Frank-Bertolt Raith.

Dafür muss natürlich zuvor der Busbahnhof umgezogen sein. Wie aus dem Stralsunder Rathaus zu erfahren war, ist geplant, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 die Regional- und Fernbushaltestellen sowie die Betriebspausen-Stellplätze der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen zum Hauptbahnhof zu verlagern. Für die Reisebusse seien Kurzzeitparkplätze am Straßenrand in der Karl-Marx-Straße in Höhe der Schützenbastion vorgesehen. Das längerfristige Abstellen der Reisebusse werde auf der Mahnkeschen Wiese und in der Bahnhofstraße ermöglicht.

Von Ines Sommer