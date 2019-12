Stralsund

Am Carl-Heydemann-Ring dürfte es am Dienstag rund gehen, wenn sich um 7 Uhr die Türen des neuen Netto-Einkaufsmarktes öffnen. Seit August ist der Markt umgebaut und vergrößert worden. „Wir können unser Sortiment jetzt auf 900 Quadratmetern Verkaufsfläche anbieten“, sagt Gebietsleiter Patrick Muranka. 1,3 Millionen Euro hat das Unternehmen in den Umbau investiert.

Dabei geht es vor allem um sichtbare Veränderungen. Neue Fliesen, eine neue Glasfassade, ein frisch lackiertes Dach, eine Backwarenstation im Laden und eine Leergutannahme bereits im Eingangsbereich. „Nachdem der Vertrag mit dem Vormieter des Objekts ausgelaufen war, haben wir Verhandlungen mit dem Eigentümer geführt“, erklärt Patrick Muranka. „Der Standort Stralsund ist für uns wichtig und wir freuen uns, dass wir uns länger hier binden können und so auch Arbeitsplätze sichern.“

Bei den Bauarbeiten sei alles nach Plan gelaufen, sagt Patrick Muranka und klopft dreimal auf Holz. „Lediglich bei unserem Anbau mussten wir auf den etwas schwierigen Baugrund reagieren und eine kleine Bohrpfahlgründung vornehmen.“ Doch ansonsten habe man sich vorgenommen, wieder vor dem Nikolaus zu öffnen und „das ist uns auch gelungen“.

Mit der Eröffnung der neuen Filiale haben sich in der Niederlassung am Carl-Heydemann-Ring 130 dafür die Türen endgültig geschlossen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, immerhin gibt es diesen kleinen Markt seit 1999 an dieser Stelle. Aber wir haben für diesen Standort keine Perspektive mehr gesehen“, sagt Muranka. Mit 490 Quadratmetern sei die Fläche viel zu klein und nicht erweiterbar und die Parkplatzsituation desolat gewesen. Die Mitarbeiter dieses Ladens werden künftig im neuen Netto die Kunden bedienen. „Wir haben im Moment 14 Mitarbeiter“, sagt Marktleiter Peter Schulz, der sich auf die neue Herausforderung, einen größeren Laden zu leiten, freut. Die Kunden können übrigens bis 21 Uhr im neuen Markt einkaufen gehen.

Von Miriam Weber