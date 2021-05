Neuer Ostsee-Express: Mit dem Bus von Zürich nach Zinnowitz oder Binz 

Insel Usedom/Insel Rügen/Zürich

Die Schweizer kommen: Ganze Busladungen voller Urlauber aus der Schweiz werden ab 2. Juli dank des neuen „Ostsee-Express“ die Inseln Usedom und Rügen bevölkern. Das Angebot, mit dem Bus direkt von Zürich an die Ostsee zu fahren, hat der Schweizer Busunternehmer Daniel Heini initiiert. Denn seine Bindung in den Nordosten Deutschlands ist eine ganz Besondere.

Der 46-Jährige ist mit einer Zempinerin verheiratet, deren Familie noch immer ihre Wurzeln auf der Insel hat. „Durch meine Frau habe ich die Ostsee kennen- und lieben gelernt“, gesteht er. Und weil die Gattin immer Sehnsucht nach der Heimat hat und so oft es geht mit den Kindern die Verwandtschaft auf Usedom besuchen möchte, hat er nach einer Alternative gesucht, in einer vertretbaren Zeit und mit einem bezahlbaren Preis die 1100 Kilometer zwischen den beiden Z – Zürich und Zinnowitz – zurückzulegen.

Hochzeit war auf Usedom

Den Ausschlag hat dann letztlich die Hochzeit des Ehepaares Heini gegeben: „Wir haben 2018 auf Usedom geheiratet. Also habe ich den eingeladenen Gästen angeboten, entweder sie kommen mit dem Bus mit oder sie müssen individuell anreisen. Der Bus war im Handumdrehen voll“, erinnert sich Daniel Heini. Und alle seien begeistert gewesen. Also habe er sich gedacht, dass Urlaub an der Ostsee auch für andere Schweizer interessant sein könnte. „Ich habe mit mehreren Hotels vor Ort gesprochen, ob sie sich vorstellen können, dass mehr Gäste aus der Schweiz Urlaub auf Usedom machen. Überall war das Echo positiv“, so der Unternehmer.

Und was auf Usedom klappt, müsste doch auch auf Rügen funktionieren, dachte er sich – und knüpfte die entsprechenden Kontakte. „Nun fahren wir mit einem Bus in Zürich los und in Neubrandenburg steigen dann die Rügen-Urlauber in einen separaten Bus um.“ Bis zum ersten Start Anfang Juli will Daniel Heini die Zeit noch nutzen, um mit weiteren Touristikern ins Gespräch zu kommen.

Der Schweizer Busunternehmer Daniel Heini mit seiner Familie im Mai auf dem Strandvorplatz in Zinnowitz. Da seine Frau von der Insel Usedom stammt, hat er die Ostsee kennen- und lieben gelernt. Quelle: privat

Urlauber müssen Unterkunft selbst buchen

Denn: Er bringt die Gäste nicht bis vors Hotel, sondern fährt über die Zecheriner Brücke auf die Insel Usedom und hält an den Bahnhöfen Schmollensee, Kölpinsee, Zinnowitz und Trassenheide. Auf Rügen gibt es Halts in Binz und Sellin. Die Urlauber müssen sich ihre Unterkunft auf Usedom oder Rügen selbst buchen. An den Bahnhöfen stehen Taxen oder Shuttlebusse bereit, um die Gäste dann zu den jeweiligen Hotels zu bringen.

Anders als beim Flixbus mit vielen Haltestellen werde bei ihm durchgefahren. „Wir nehmen die Urlauber am Flughafen in Zürich auf und fahren Freitagabend 23 Uhr los. Wir halten nur noch einmal in St. Gallen. Ein kleines Frühstück gibt’s im Bus. Lediglich fürs Mittagessen fahren wir auf der Hintour kurz nach Berlin von der Autobahn ab, um in einem ausgewählten Landgasthof zu essen. Dafür planen wir eine Stunden ein, dann geht’s weiter. Am Sonnabend wollen wir bis 15.15 Uhr alle Gäste auf Usedom und Rügen abgesetzt haben.“

Die Rücktour startet dann jeweils auf beiden Inseln am Sonntag um 5.15 Uhr, die Ankunft ist für abends 21.15 Uhr vorgesehen. Das Mittagessen wird dann kurz vor Leipzig eingenommen. „Jeder kann für sich entscheiden, ob er eine Woche oder zwei Wochen bleibt“, sagt Heini und bestätigt, dass im Umkehrschluss natürlich auch Usedomer sein Busangebot nutzen können, um eine Woche Urlaub in der Schweiz zu machen.

20-jährige Erfahrungen mit diesem Geschäftsmodell

Heini Car bietet mit seinem „Ostsee-Express“ auch Familien die Möglichkeit, ans Meer zu fahren. „Wir haben Kinderermäßigungen im Angebot, ebenso Sitzplatzreservierungen“, sagt er und freut sich sehr darauf, vielen Menschen aus der Schweiz, die die Heimat seiner Frau nicht kennen, diese nun näherzubringen. „Wir waren im Mai noch mal mit dem Wohnmobil bei unserer Familie in Zinnowitz und hatten auch Kontakt mit mehreren Hoteliers. Es waren angenehme Gespräche. Ich denke, wenn es sich erst herumgesprochen hat, wie gut alles funktioniert, werden viele Urlauber aus der Schweiz den Weg an die Ostsee finden“, so Daniel Heini.

Er weiß, dass er dabei von den Erfahrungen profitieren kann, die er seit 20 Jahren mit seinen nach gleichem Muster organisierten Touren nach Österreich gesammelt hat. „Natürlich kann man auch mit Flugzeug anreisen, wenn es denn in dem Jahr gerade einen Flug von der Schweiz nach Usedom gibt. Und beim Zug muss man viele Male umständlich umsteigen. Aber mir war das alles zu unsicher. Daher mein Plan mit dem Bus“, gibt er unumwunden zu.

Nun, da ab 14. Juni auch wieder ausländische Gäste anreisen können, hofft er trotz des vierwöchigen Verlustes wegen des Lockdowns auf eine gute Nachfrage. „Wir haben gerade in einer großen Schweizer Tageszeitung die Werbung für den Start am 2. Juli geschaltet und sind jetzt aktiv dabei, die Busplätze zu vermarkten. Die erste Resonanz lässt mich hoffen“, sagt der Schweizer Unternehmer. Er will bei der ersten Tour unbedingt mit an Bord sein – denn die Ostsee und die Insel Usedom liebt er inzwischen genauso sehr, wie es seine Frau tut.

Von Cornelia Meerkatz