Stralsund

Drei Romane in vier Jahren – ein beachtlicher Schnitt. „Schreiben ist für mich schon wie eine Sucht“, gibt die Autorin Dorina Kasten (57) zu. Kaum ist ein Buch fertig, schon hat sie die Idee für eine neue Geschichte im Kopf. Dann setzt sie sich Abend für Abend an ihren Laptop in Hohendorf, bis sie sich die Story von der Seele geschrieben hat. Einen neuen Liebesroman mit Happy End. „Ohne geht es nicht“, sagt die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern.

Der besondere Reiz ihrer Romane besteht darin, dass sie immer auf zwei Ebenen erzählt und so auch in die Vergangenheit zurückblickt. Das ist sie sich wohl als Museologin und Historikerin einfach schuldig. Und da macht auch ihr neustes Buch „Jedes Jahr am Meer“ keine Ausnahme.

Handlung auf zwei Ebenen

Die Handlung setzt 1916 ein. Louise geht nach Hiddensee und möchte nur eins: malen. Dort trifft sie auf ihre große Liebe, was aber niemand erfahren soll. „Louise ist zwar eine fiktive Figur, aber sie steht stellvertretend für alle Malerinnen jener Zeit, die versucht haben, in die Männerdomäne der Kunst einzudringen“, erklärt Dorina Kasten. Dabei denkt sie zum Beispiel an Antonie Biel oder Elisabeth Büchsel, die sogar als Freundin von Louise auftaucht.

Der zweite Erzählstrang führt in das Jahr 2016. Die Berliner Tierärztin Annabel sucht einen Neubeginn. Sie vertritt einen Kollegen in der Stralsunder Badenstraße. In einem Wandschrank entdeck sie ein Ölgemälde. Doch wer ist das Mädchen mit dem Bernsteinohrring? Gemeinsam mit dem Galeristen Paul beginnt die Spurensuche und die Liebe, doch dann werden beide von der Vergangenheit eingeholt …

Dass es um Geheimnisvolles geht, zeigt schon das Buchcover. Auf dem Titelbild ist nur das halbe Gesicht einer jungen Frau am Meer zu sehen. Modell stand der Berliner Fotografin Sandra Bergemann die jüngste Tochter von Dorina Kasten. Pia ist 26, studiert Literatur, macht gerade ihren Master und gehört zu den Testlesern ihrer Manuskripte.

Unterwegs in Stralsund und auf Hiddensee

Während die Autorin in ihren ersten beiden Romanen „Pläne sind zum Ändern da“ (2017) und „Sammlerherz“ (2018) die Handlungsorte noch verfremdet hat, spielt sich diesmal alles direkt auf Hiddensee und in Stralsund ab – bis zum Rendezvous im Café Kelm in der Böttcherstraße.

Und wenn schon so viel Hansestadt drin ist, dann muss es auch ein Verlag von hier sein, fand Dorina Kasten. Das traf sich gut mit dem Druck- und Verlagshaus Kruse. Denn die Inhaber Julia Mahler und Clemens Bietz hatten gerade beschlossen, einen Tochterverlag neben dem eigentlichen Geschäft zu gründen. „Schwerpunkt unserer Verlagstätigkeit sind regionale Geschichte und Sachbücher. Sicher haben wir auch hin und wieder Romane veröffentlicht. Aber eigentlich passen sie nicht so ganz in unser Portfolio“, sagt Ricarda Lößner, die den neuen Imprint Verlag N.Eben betreut. Der Name ist in einem Brainstorming entstanden: „Es sollte etwas Griffiges sein, was in Erinnerung bleibt“, sagt Ricarda Lößner. Damit gibt es nun bei Kruses also nebeneinander zwei Verlage unter einem Dach.

Leute wie du und ich

Als Ricarda Lößner das Exposé des Romans von Dorina Kasten gelesen hat, hatte sie gleich ein gutes Gefühl. Der Germanistin gefällt vor allem, dass die Protagonisten mit beiden Beinen fest im Leben stehen. „Es sind Leute wie du und ich, mit Ecken und Kanten“, bestätigt Dorina Kasten. Weiteres Plus des Romans aus Sicht von Ricarda Lößner: Es gibt sehr ernste, bewegende Themen, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg geht. Aber es gibt auch immer was zu lachen. Schon allein wenn der Hund Klaus-Dieter ins Spiel kommt oder wenn Dorina Kasten Fälle aus der Tierarztpraxis schildert. Die hat ihr Mann, der seit vielen Jahren Tierarzt ist, aus seinen Erfahrungen beigesteuert.

Das Cover des neuen Buches der Stralsunderin Dorina Kasten, „Jedes Jahr am Meer“ ist im neuen Stralsunder Verlag N.Eben erschienen. Quelle: N.Eben Verlag

Die Buchpremiere findet am 20. Februar um 19 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Dann wird man zugleich mehr über den neuen Verlag N.Eben erfahren, der nur fünf Tage später die zweite Veröffentlichung vorstellen wird: Das Kinderbuch „Von Kratzgrille, Lamm und Eierente“. Aufgeschrieben hat die Tiergeschichten Elke Brydda, die Frau des langjährigen ehemaligen Chefs des Wasser- und Schifffahrtsamtes Holger Brydda. Illustriert wurde es von Frida J. Marten. Die nächsten Lesungen aus „Jedes Jahr am Meer“ sind am 25. Februar in der Stralsunder Volkshochschule und am 6. März in der Velgaster Kulturwerkstatt jeweils um 19 Uhr geplant.

Und Dorina Kasten, wen wundert’s, schreibt weiter: Im nächsten Roman soll es nach Velgast und Starkow gehen, wo sie aufgewachsen ist. Dorthin hat es einen Tätowierer mit Burnout verschlagen. Zuvor aber schreibt sie im Auftrag des Leipziger Verlages Eudora ein Buch über die Malerin Elisabeth Büchsel (1867–1957), das 2021 erscheinen soll. Dafür hat sie Anekdoten ausgegraben, die so noch nie erzählt wurden. Es bleibt spannend.

Weitere Infos gibt es unter www.dorina-kasten.de

Von Marlies Walther