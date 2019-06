Stralsund

Lautes Kinderlachen an der Vogelsangstraße in Grünhufe. Lärmend nimmt die „Igel-Gruppe“ des Montessori-Kinderhauses den neuen Spielplatz in Besitz, den Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) und Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern, kurz zuvor offiziell übergeben haben. „In Grünhufe passiert zur Zeit viel“, sagt Badrow mit Blick auf die Sanierung der Grundschule „ Ferdinand von Schill“, die in Sichtweite der Vogelsangstraße grundlegend saniert wird. Auch der neue Spielplatz gehört zu diesen Aktivitäten der Hansestadt dazu.

Sparkasse unterstützt die Spielplatzanlage mit Spendenmitteln

Unweit davon hatte es bis kurz nach der Jahrtausendwende schon einmal einen Abenteuerspielplatz gegeben, dessen Spielgeräte aus Sicherheitsgründen zurückgebaut werden mussten. „Ich bin immer wieder von Grünhufern angesprochen worden, dass im Wohngebiet noch ein Spielplatz nötig wäre“, so der Oberbürgermeister. Mithilfe einer großzügigen Unterstützung durch die Sparkasse Vorpommern wurde dieser Wunsch jetzt wahr. So kann denn Ulrich Wolff für sein Geldinstitut resümieren: „Wenn ich die Freude hier sehe, dann haben wir eine gute Entscheidung getroffen.“ Aus Spendenmitteln der Sparkasse wurden bereits etliche Stralsunder Spielplätze ausgestattet, so etwa 2009 auf dem Teichhof in Knieper West oder 2012 im Strandbad sowie im Bereich Franzburger und Nieparser Weg in der Tribseer Vorstadt.

Mehr Attraktivität für das Wohngebiet

Das findet auch Stadtteilkoordinatorin Verena Schmidt. „Für die kleineren Kinder ist das eine wunderbare Sache“, sagt sie und ist überzeugt: „Der neue Spielplatz sorgt für mehr Attraktivität im Wohngebiet.“ Auch bei Bianka Busch und Maja Kettner ist die Freude über die neue Spielgelegenheit groß. Die beiden Erzieherinnen des Montessori-Kinderhauses sind mit ihren Schützlingen gerne im Wohngebiet unterwegs. „Bei unseren Spaziergängen steuern wir auch die Spielplätze in der Umgebung des Kinderhauses an, wie etwa in Viermorgen, damit die Kinder sich etwas austoben können“, sagt Bianca Busch.

Für Investitionen in Spielplätze hat die Hansestadt den Haushaltsposten aufgestockt. Wurden dafür 2017 noch 89 000 Euro verplant, so sind es in diesem Jahr 100 000 Euro. In die Unterhaltung der Anlagen flossen seit 2017 jährlich 50 000 Euro. Nach Angaben der Hansestadt verfügt Stralsund aktuell über 117 Spielplätze. Davon sind 78 in städtischer und 39 in privater Verantwortung.

Im Montessori-Kinderhaus werden Sonnenblumen gepflegt

Ortswechsel: Im Montessori-Kinderhaus sind zugleich Sandra Jahn und Martin Knull zu Gast. Die beiden Abfallberater des kreislichen Eigenbetriebes Abfallwirtschaft sind in besonderer Mission gekommen. Die Lütten der „Seepferdchengruppe“ haben vorgezogene Sonnenblumen in die Rabatten der Einrichtung ausgepflanzt und sind beim Gießen. „Eigens für Kita- und Grundschulkinder hat der Kreisbetrieb einen Sonnenblumenwettbewerb ins Leben gerufen“, erläutert Martin Knull. „Im Mittelpunkt steht dabei, die Jüngsten an Umweltschutzthemen heranzuführen“, ergänzt Sandra Jahn. Sonnenblumensamen der Sorte „King Kong“ und Biokompost spendiert der Abfallwirtschaftsbetrieb. „Letzterer stammt von der Kompostieranlage Reinberg, auf der die Abfälle aus den Biotonnen des Kreises verwertet werden“, sagt Martin Knull. Da entstehen übers Jahr aus 20 000 Tonnen Bioabfällen 11 000 Tonnen Kompost.

Malea und Samantha üben mit der Gießkanne schon mal das Wässern der ausgepflanzten Sonnenbumen. Neugierig beobachtet von den Lütten der "Seepferdchen-Gruppe" des Montessori-Kinderhauses und Erzieherin Jane Kathe sowie den Abfallwirtschaftlern Sandra Jahn und Martin Knull. Quelle: Jörg Mattern

Die größte Blume gewinnt den Wettbewerb

Dann müssen die Teilnehmer ihre Sonnenblumen nur noch gut pflegen, damit sie möglichst bis in große Höhen wachsen, denn die Gruppen mit den größten Pflanzen werden zu den Gewinnern des Wettbewerbs gehören. Die große Resonanz auf diesen Contest hat beide Abfallberater selbst überrascht. „Über siebzig Einrichtungen aus dem ganzen Kreisgebiet Vorpommern-Rügens haben sich auf den Aufruf gemeldet“, sagt Sandra Jahn. Derzeit pflegen 200 Kindergruppen ihre Sonnenblumen, die bei der Sorte „King Kong“ bis zu 4,50 Meter hoch werden können.

Im Montessori-Kinderhaus freut sich Erzieherin Jane Kathe über das Engagement ihrer Schützlinge: „Die Lütten sind total hinterher, dass ihre Pflanzen schön wachsen.“.

Jörg Mattern