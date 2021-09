Neuer Stolperstein in Stralsund:  Was über Paul Skalska bekannt ist

Stralsund

Noch längst sind nicht alle Leben erzählt und haben nicht alle Opfer wieder einen Namen und wurde damit die Erinnerung an sie geweckt. Doch für dieses Jahr ist in Stralsund nun der letzte Stolperstein verlegt worden. Als Erinnerung an die Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden und den Repressalien der Nationalsozialisten in ganz unterschiedlicher Art und Weise ausgesetzt waren – auch in Stralsund.

Paul Skalska gehörte zu den Zeugen Jehovas

Paul Skalska war so ein Mensch. Der Stralsunder gehörte zunächst zu den Zeugen Jehovas. „Diese Glaubensgruppierung verweigerte jede Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben“, erklärt Daniel Müller, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Stralsund, „und damit unter anderem auch den Hitlergruß“. Bereits im Juni 1933 wurden die Zeugen Jehovas verboten. „Bis 1945 sind etwa 11 300 Zeugen Jehovas inhaftiert worden, 2000 von ihnen in Konzentrationslagern.“ Auch Paul Skalska gehörte zu Letzteren, erlebte von 1939 bis 1941 Sachsenhausen. Doch er wurde entlassen und kehrte 1941 nach Stralsund zurück.

Stein ziert ehemaligen Wohnort in der Marienstraße

„Im Jahr 1964 ist er Mitglied in unserer Baptistengemeinde geworden und blieb es auch bis zu seinem Tod im Jahr 1986“, sagt Daniel Müller und erklärt so, warum die Gemeinde diesen Stein an Skalskas einstigem Wohnort in der Marienstraße in das Pflaster legen ließ. „Wir wollten eine Mahnung platzieren. Es ist wichtig, jeder Art der Schmähung von Glaubens- oder Volksgruppen entgegenzuwirken.“ Und das möglichst früh, wie Daniel Müller betont. Nicht erst dann, wenn aus der Schmähung Verfolgung und systematischer Mord wird. „Sondern schon dann, wenn sich einzelne Menschen oder Organisationen gegenüber Andersdenkenden als Menschenfeinde zeigen.“

Ausstellungen erinnern an Verfolgte

Bei den Stolpersteinen gehe es darum, die Erinnerung an alle Verfolgten der Zeit des Nationalsozialismus wachzuhalten, erklärt Jörg Zink. „Sehr oft sind das Menschen jüdischen Glaubens oder mit jüdischen Wurzeln gewesen“, sagt der Initiator der zahlreich verlegten Stolpersteine in der Hansestadt. Dieses Jahr steht im Zeichen „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Auch in Stralsund hat es dazu verschiedene Veranstaltungen gegeben. Dazu zählt auch eine Ausstellung, die derzeit in der Kulturkirche St. Jakobi zu sehen ist.

Pastor Daniel Müller bei der Stolpersteinverlegung Quelle: Jörg Zink

Unter dem Titel „Gekommen, um zu bleiben“ hat Jörg Zink mit seiner Kamera ein Jahr lang Menschen in der Rostocker Synagoge begleitet und fotografiert. Entstanden sind zahlreiche Porträts, die unter anderem auch bei Festlichkeiten aufgenommen wurden. Ergänzt wird die Ausstellung durch vier Vitrinen, in denen alte Judaica gezeigt werden, also Literatur, die sich mit dem Judentum oder jüdischen Themen beschäftigt. „Darunter unter anderem Kinder- und Gebetsbücher“, wie Jörg Zink verrät. Aber auch ein über 100 Jahre alter Toramantel wird gezeigt. Noch bis zum 31. Oktober kann die Ausstellung des Stralsunders besucht werden.

Von Miriam Weber