Stralsund

Das Musterhaus hat die junge Stralsunder Firma Tiny Houses MV gerade fertiggestellt. Es sieht aus wie ein skandinavisches Ferienhaus mit seiner roten Holzklinkerung sowie den weißen Fenstern, die nach außen aufgehen und: Es steht auf Rädern.

Peter Lustig hat es bei „Löwenzahn“ vorgelebt

Denn mit ihrer Geschäftsidee folgen die Nicole und Ronny Koch einem Trend, der seit Peter Lustigs fröhlichem Bauwagen aus der ZDF-Kinderfernsehsendung „Löwenzahn“ immer mehr Anhänger in Deutschland gefunden hat – leben, wohnen oder Ferien machen in winzigen (englisch: tiny), aber gemütlichen Häusern, die sich bei Bedarf auch einfach mal umsetzen lassen.

„In Mecklenburg-Vorpommern gehören wir zu den ganz wenigen Unternehmen, die Tiny Houses bauen“, sagt Ronny Koch. Im November vergangenen Jahres hat der 46-Jährige die Firma gegründet, zwei Mitarbeiter eingestellt – einen Tischler und einen Dachdeckermeister. Seine Frau macht die Buchhaltung. Koch selbst ist gelernter Industriemechaniker und hat bei der Homa an der Greifswalder Chaussee in Stralsund Erfahrungen mit der Produktion von Bauelementen für Häuser gesammelt.

Im Februar startete der Bau des Musterhauses

Im Februar begann Tiny Houses mit dem Bau des Musterhauses. „Und dann kam uns Corona dazwischen“, sagt Koch. „Doch wir hatten keine andere Wahl, als die Flucht nach vorne anzutreten und unser Muster House fertigzustellen. Seit vergangenem Freitag ist es an der Rostocker Chaussee gegenüber der Schrammschen Mühle aufgestellt. „Erste Neugierige waren schon da und haben reingeschaut“, sagt der Chef sichtlich stolz.

Alles reingepackt, was machbar ist

Das Haus auf einem Trailer mit Doppelachs-Fahrgestell ist 7,70 Meter lang, 2,55 Meter breit und bis zum Spitzdach 3,96 Meter hoch. Innen bietet es auf 26 Quadratmetern Wohnfläche erstaunlich viel Platz für alles, was so zum Wohnen gebraucht wird. „Wir haben in dieses Haus so gut wie alles hineingepackt, was geht“, sagt Koch. Und da geht einiges – von der Küchenzeile mit Zweiplattenherd, Backröhre und Kühlschrank über den Kamin bis zu einer ordentlich bestückten Nasszelle mit WC, Dusche und Platz für eine Waschmaschine. Geschlafen wird auf einer Plattform unterm Dach. Viel Platz für Stauraum ist – zumindest im Musterhaus – jedoch nicht zu entdecken gewesen.

Das Tiny House von innen, mit Möblierungsvorschlag von der Küchenzeile über den Kamin bis hin zum Schlafgemach oben. Quelle: HST

Dekra nimmt das Haus für die Straße ab

Alles zusammen ist bis zu 35 Tonnen schwer. Der Trailer kann von einem zugkräftigen Pkw auf den Haken genommen werden. Deshalb muss das fahrbare Haus für Straßentauglichkeit auch von der Dekra abgenommen werden. Deshalb bestehen unter anderem auch die Scheiben in den Fenstern aus jenem Sicherheitsglas, das auch im Fahrzeugbau eingesetzt wird.

Minimalistischer wohnen Die Tiny-House-Bewegung mit ihrer bewussten Hinwendung zu kleineren Wohnhäusern hat ihren Ursprung in den USA. Seit den 1980er-Jahren ist das Minihaus auf Rädern hierzulande durch die ZDF-Kindersendung „Löwenzahn“ ein Begriff. Viele Hobbybauer haben sich seitdem daran versucht, auf engstem Raum ein gemütliches Heim zu schaffen. Inzwischen sind verschiedene Firmen auf dem Markt, die Tiny Houses komplett anbieten. Sogar Kaffeeröster Tschibo griff 2018 den minimalistischen Wohntrend auf und bot drei verschiedene Haustypen an. Für Tiny-Houses, die als Ferienwohnung oder Hauptwohnsitz genutzt werden, ist in Deutschland eine Baugenehmigung erforderlich. Eine Ausnahme davon gilt für Campingplätze.

Firma setzt auf Individualität

Das Minihaus ist ganzjährig nutzbar. Die Firma hat es nach der Energiesparverordnung 2016 konzipiert. Die Wände sind mit alu-beschichteten PU-Schaum-Matten gedämmt. Das ist gewissermaßen eine der wenigen Abweichungen vom ökologischen Fußabdruck des Hauses. Der Rest besteht aus Holz – vom Ständerbauwerk bis zu den Fußbodendielen. „Wir können auf Wunsch aber auch natürliche Dämmstoffe einbauen, nur wird dann der Innenraum etwas knapper“, sagt Koch. Wünschen können sich künftige Besitzer viel. Die Firma will eher auf individuell gebaute Tiny Houses setzen als auf solche von der Stange. „Deswegen haben sie sich auch der Mitarbeit eines Architekten vergewissert.

Wo sieht Ronny Koch denn nun seine künftigen Kunden? „Ich denke, da ist die Bandbreite durchaus groß – angefangen von Gewerbetreibenden, die Tiny Houses vermieten – etwa als Ferienhäuser – über Dauercamper, die das Haus im Frühjahr auf den Campingplatz fahren und im Herbst wieder abräumen, bis hin zum tatsächlichen Wohnen für Leute, die minimalistisch leben wollen.“

Von Jörg Mattern