Neues Angebot in Stralsund bringt Einkauf bis vor die Haustür

Bemerkenswert in der Coronakrise ist, wie sehr die Menschen einander helfen wollen und dafür immer wieder neue Angebote ins Leben rufen. „ Stralsund liefert“ heißt das Neueste und liefert Einkäufe nach Hause.

„Wir richten uns an Senioren, gehbehinderte Personen, pflegende Angehörige und medizinisches Pflegepersonal“, sagt der Stralsunder Sebastian Senftleben, der die ehrenamtliche Initiative ins Leben gerufen hat. Sie arbeitet mit der Supermarktkette Netto Markendiscount zusammen.

Lieferung am Folgetag

Lebensmittel können entweder über die Internetseite www.stralsund-liefert.de oder per E-Mail an einkauf@stralsund-liefert.de geordert werden. Beide Adressen sollen ab Ende der Woche erreichbar sein. Bereits jetzt ist die telefonische Bestellung unter 03831/22 58 496 möglich. Das Angebot soll über die Zeit der Coronakrise hinaus Bestand haben“, kündigt Senftleben an, der sein Geld als Unternehmensberater verdient.

Nach der Bestellung erfolgt die Auslieferung der Lebensmittel in Stralsund am Folgetag ab 14 Uhr und ist gratis. Nur fürs Schleppen von Getränkekisten wird ein Obolus von 1,50 Euro berechnet.

„ Stralsund liefert“ und „stralsund-liefert“

Wem der Titel „ Stralsund liefert“ bekannt vorkommt, liegt nicht falsch. Denn so bezeichnet ist auch eine Sammlung von Infos über Händler der Altstadt, die während der Coronakrise ihre Produkte und Gerichte ausliefern. Jenes Angebot ist von der Stadt selbst ins Leben gerufen worden und über die Internetseite www.stralsund.de/corona/lieferangebote zu erreichen. Die Namensgleichheit sei ihm bewusst, sagt Senftleben. Er sieht darin aber kein Problem.

Von Kai Lachmann