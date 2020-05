Stralsund

Das wie vielte Buch es ist, da muss Rolf Reinicke kurz überlegen: „Das 35.? Vielleicht.“ Und trotzdem ist sein neustes Buch „Fossilien am Ostseestrand“ etwas Besonderes.

Nur nicht in die Nesseln setzen

„Ich habe mich lange geziert, dieses Buch zu machen“, sagt der beliebte Stralsunder Buchautor und Landschaftsfotograf. Denn zwar müsste dem studierten Geologen das Thema „Fossilien“ sehr liegen, aber „es ist doch 50 Jahre her, dass ich das studiert habe und außerdem habe ich mich zwar mit Geologie beschäftigt, aber nicht mit Paläontologie“, sagt der Hansestädter, der viele Jahre am Meeresmuseum tätig war. Da gebe es so viele andere, die sich auf dem Gebiet viel besser auskennen würden, und er habe gedacht: ,Setz’ dich nicht in die Nesseln, Rolf’.

Und dann hat er dem Drängen und Bitten seines Verlages, dem Demmler Verlag in Ribnitz-Damgarten, doch nachgegeben. Herausgekommen sind 80 Seiten mit etwa 350 Fotos. Darin findet man die häufigsten und interessantesten versteinerten Lebensreste, die am Ostseestrand vorkommen. Und der Autor unternimmt eine Reise weit zurück in der Geschichte der Ostsee – zu den Meeren der Vorzeit, aus denen die Fossilien stammen.

Leben aus der Vorzeit auf der Spur

Länger als insgesamt 200 Millionen Jahre bedeckten Meere das südlich Ostseeareal. Sie hinterließen verschiedenartige Gesteine mit Fossilien: Schreibkreide und Kalkstein, Sandstein und Tonschiefer. Solche Gesteine bilden markante Steilufer auf Rügen und Møn, auf Öland, Gotland und Bornholm. Eingeschlossen sind darin nicht nur versteinerte Muscheln, Schnecken, Seeigel oder Ammoniten, sondern auch Korallen, Haifischzähne und viele andere Fossilien.

Das Buch mit den zahlreichen Bildern zeigt also nicht nur die Fossilien selbst, sondern auch jene Küstenlandschaften, aus denen sie stammen. „Das ist für jeden verständlich“, sagt Rolf Reinicke und genau das sei auch das Ziel gewesen: „Es ist ein Buch für jene, die sich ohne Vorkenntnisse für die Reste von Leben aus der Vorzeit interessieren.“

Doch so schön die vielen Fotos in dem Buch auch sind, so eine große Herausforderung waren sie diesmal für Rolf Reinicke. „Das begann schon damit, dass es eine unglaubliche Puzzlearbeit war.“ Die meisten Bücher von Rolf Reinicke sind Familienprojekte. Während seine Frau Inge bei den zahlreichen Reisen dabei ist und die Texte Korrektur liest, unterstützen die Söhne oft beim Layout und der Gestaltung. „Aber das konnte ich meinem Sohn wegen der Fummelarbeit diesmal nicht zumuten“, sagt Reinicke. So viele frei gestellte Bilder, jedes Foto musste einzeln angefasst werden ... „Also habe ich mich erstmals allein rangesetzt.“

Auf der Suche nach Bildern

Und diese Fotos müssen auch erst einmal zur Verfügung stehen. Zwar kann Rolf Reinicke nach über 40 Jahren, die er mit der Kamera auf Reisen ist, aus einem riesigen digitalen Fundus schöpfen, aber am Ende fehlten trotzdem ganz spezielle Aufnahmen der Fossilien. Bei einer Reise auf die Insel Mon im vergangenen Jahr entstanden einige, aber vor allem wurde Rolf Reinicke unter anderem im Geologischen Institut in Greifswald und in der eigenen Ausstellung im Deutschen Meeresmuseum fündig.

„Mir war diesmal außerdem wichtig, dass noch einmal jemand vom Fach drüber schaut. Deshalb gilt mein Dank den Geologen, Biologen und Paläontologen, mit denen ich für das Buch zusammen gearbeitet habe.“ Am Ende ist es also ein recht langer Weg zu diesem Werk gewesen, und vielleicht ist Rolf Reinicke deshalb diesmal besonders stolz auf „Fossilien am Ostseestrand“. „Schade, dass wir es nicht wie geplant bei der Leipziger Buchmesse vorstellen konnten“, sagt der Hansestädter. Umso mehr hoffe er, dass trotzdem viele Stralsunder und Urlauber Freude an dem Band finden, wenn sie sich damit zu einem Spaziergang entlang der Ostseeküsten machen. Und vielleicht hält man ja plötzlich einen Millionen Jahre alten Haifischzahn oder, etwas weniger gruselig, einen Seeigel in der Hand.

Info: „Fossilien am Ostseestrand“ ist im Demmler Verlag Ribnitz-Damgarten erschienen und kostet 9,95 Euro. ISBN 978-3-944102-36-8

Von Miriam Weber