Kultur - Neues Format am Theater in Stralsund: Welche Geheimnisse in der „Vorstellbar“ ausgeplaudert werden

Am Theater Vorpommern in Stralsund hatte am Freitag die „Vorstellbar“ ihre Premiere. Hier werden Künstler persönlich vorgestellt – und auf ihre Seetauglichkeit geprüft. Ob sich das neue Format lohnt, welche Schauspieler zu Gast waren und welche interessanten Details die Zuschauer über sie erfahren haben.