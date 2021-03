Stralsund

Lange hat Madlen Briese darüber nachgedacht, ob sie ihr Geschäft mit dem klangvollen Namen „Sundhund“ wirklich mitten im Lockdown eröffnen sollte. Sie tat es dennoch. Vor rund zwei Wochen begrüßte sie die ersten Kunden in ihrem Stralsunder Hundefachgeschäft. Das Sortiment besteht laut Briese ausschließlich aus ausgewählten Produkten. Alles Artikel, hinter denen die 40-jährige Gründerin persönlich stehen kann – und, die nicht in jedem anderen Tierbedarfsladen erhältlich sind. Mit diesem Angebot und ihrer fachlichen Kompetenz möchte sie jetzt in Vorpommern-Rügen durchstarten.

Ihre Erfahrungen beruhen auf zehn Jahren aktiver Arbeit im Hundesport, beruflichen Referenzen im Einzelhandel sowie im Zoofachbereich und ihrem Wissen als Hundebesitzerin. „Ich verkaufe nichts, von dem ich selbst keine Ahnung habe und von dem ich selbst nicht überzeugt bin“, sagt sie. So schaut die Ladenbesitzerin beispielsweise bei der Zusammensetzung der Futtermittel ganz genau hin.

Gewählte Futtersorten erhältlich

Fest steht für sie: Teures Futter ist nicht automatisch hochwertig und günstiges Futter ebenso wenig schlecht. Wer Futter für seinen Vierbeiner sucht, wird von Madlen Briese beraten. Dabei achtet sie auf das Alter, die Größe, Allergien oder Unverträglichkeiten und Vorlieben. Unter den von ihr geführten Marken gibt es Produkte für den etwas kleineren und den größeren Geldbeutel.

Alle wurden auf ihre Bestandteile geprüft. Insbesondere das Preis-Leistungsverhältnis spielt für die Ladenbesitzerin eine große Rolle: „Es gibt Marken, die meiner Meinung nach einen zu geringen Fleischanteil für den hohen Preis haben oder deren Zusammensetzung einfach nicht gut ist“, sagt sie. Weil sie mit diesen Produkten ihre eigenen Tiere nicht füttern würde, bekämen sie auch in ihrem Sortiment keinen Platz.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Also was unterscheidet „Sundhund“ von anderen Fachgeschäften? Madlen Briese führt speziell Marken und teilweise auch Artikel, die es bei bekannten Ketten nicht gibt. So beispielsweise die von Hand gefertigten Leinen und Halsbänder. Diese stechen dem Kunden durch die unterschiedlichsten Farbkombinationen direkt ins Auge. Jedes der in drei Größen erhältlichen Stücke ist ein Unikat: „Wir sind sehr stolz auf unsere Leinen. Sie sind zwar etwas kostspieliger, aber dafür robust und halten einiges aus“, so die Inhaberin.

Gründerin stammt von Rügen

Dass Madlen Briese ihren Laden in der Stralsunder Altstadt eröffnet hat, ist kein Zufall. Denn die Besitzerin ist gebürtige Rüganerin. Geboren ist Madlen Briese in Bergen, viele Jahre hat sie in Thiessow gelebt. Vor 20 Jahren verließ sie ihre Heimat und ging nach Nordrhein-Westfalen. Fast hätte sie ihr Geschäft dort eröffnet, doch dann verstarb ihr Vater: „Ich habe lange überlegt. Durch die gegebenen Faktoren habe ich mich dazu entschieden, zurückzukommen“, sagt sie.

Der Laden habe es der Selbstständigen ermöglicht, ihre private Leidenschaft mit ihren beruflichen Erfahrungen zu verbinden. Sie erklärt, weshalb die Hansestadt sich für den ersten eigenen Laden gut angeboten hat: „Das ist eine Nische, die es in dieser Form hier oben noch nicht gibt. Ich wusste, dass man damit hier oben gut durchstarten kann.“

Das neue Geschäft in der Tribseer Straße „Sundhund“. Quelle: Lena-Marie Walter

Eröffnung im Corona-Lockdown

Der Start verlief durch die Pandemie dann doch etwas langsamer ab. Lange habe sie darüber nachgedacht, ob sie das Geschäft während der Corona-Pandemie eröffnen sollte: „Der Kredit lief bereits und muss ohnehin bezahlt werden. Dann konnte ich auch einfach loslegen“, sagt die Chefin.

Dass ein neues Geschäft in der Tribseer Straße eröffnet hat, hat sich in der Hansestadt bereits rumgesprochen. Auch wenn die Eröffnung gerade einmal zwei Wochen her ist, zieht Madlen Briese eine vorerst positive Resonanz: „Dafür, dass wir inmitten des Lockdowns eröffnet haben, bin ich zufrieden.“

In ihrem Laden ist sie nicht allein. Eine tatkräftige Unterstützung ist Mitarbeiterin Stephanie Budde (40). Gemeinsam beraten und betreuen die Frauen ihre Kunden. Mentale Unterstützung erhalten sie von ihren beiden Hunden. In ihrem Sortiment hat Madlen Briese auch Katzenfutter und Artikel für Reptilien aufgenommen. Letztere würde sie selbst besitzen und deswegen wissen, worauf es dabei ankommt. Schon jetzt freut sich die Ladenbesitzerin auf die kommenden Monate und Jahre: „Ich bin gespannt wie es wird, wenn jetzt immer Kunden kommen können und die Stadt wieder voller ist.“

Von Lena-Marie Walter