Neues Hiddensee-Magazin kommt mit dem Lastenrad

Hiddensee

Renaissance für das Hiddensee-Magazin: Janet Lindemann, freie Journalistin und Autorin, hat es wieder aufleben lassen. Inseltypisch ist sie mit einem Lastenfahrrad auf dem söten Länneken unterwegs – in der Box die ersten Exemplare der neuen Auflage. „Hiddensee – Das Inselmagazin“ titelt die neue Ausgabe. Die „Kapitänin“ an Bord des Macherteams ließ es sich nicht nehmen, die ersten Hefte auf Hiddensee selbst zu verteilen.

„Hiddensee hat mich schon als Kind magisch angezogen“

„Hiddensee ist mein Sehnsuchtsort“, schwärmt Janet Lindemann von Rügens kleiner Schwesterninsel. Die hatte die gebürtige Rüganerin, die heute mit ihren vier Kindern in Stralsund wohnt, schon als Steppke vor Augen, wenn sie bei ihrer Uroma in Schaprode war. „Vom Fenster aus habe ich auf die kleinen weißen Häuschen von Hiddensee geschaut“, erinnert sie sich. „Die Insel hat mich schon damals magisch angezogen.“

So oft es geht, nimmt Janet Lindemann die Fähre und lässt sich nach Hiddensee übersetzen. „Da wird der Beruf zum Vergnügen“, sagt sie. Etliche „Liebeserklärungen“ an das söte Länneken hat sie schon verfasst. Janet Lindemann gehörte zur „Mannschaft“ des alten Hiddensee-Magazins, für das sie bereits Beiträge geschrieben hat. Neun Ausgaben erschienen bis 2016. Ein tragisches Ereignis setzte einen Schlusspunkt. Eines der Erfolgsgeheimnisse des Magazins seien die persönlichen Hiddensee-Geschichten gewesen, die weit über klassische Reiseberichte hinausgingen – aufgeschrieben von Menschen mit einem sehr großen Bezug zur Insel, bedauert sie das Ende.

Idee für Wiedergeburt keimte vor zwei Jahren

Ein vorübergehendes: „Vor zwei Jahren hatte ich die Idee, das Magazin wieder aufleben zu lassen“, blickt Janet Lindemann zurück. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Zuspruch gab es von „Mannschaftsmitgliedern“ des alten Magazins, die für das neue Projekt wieder an Bord kamen und Beiträge verfassten. Unterstützung kam aus Putbus von der Inseldruckerei Rügendruck, die dafür sorgte, dass Janet Lindemann auf Hiddensee jetzt die ersten Exemplare des Nachfolgers verteilen konnte.

Exemplar an Manuela Schwesig überreicht

„Die Resonanz ist riesig“, freut sich die „Kapitänin“. „Sogar Ministerpräsidentin Manuela Schwesig konnte ich persönlich schon ein neues Inselmagazin überreichen.“ Das ist 80 Seiten stark. „Und mehr als ein Heft für Urlauber“, so Janet Lindemann. „Auch Insider-Geschichten gehören dazu.“ Zum Beispiel über den Erfolgsautor Lutz Seiler, der einen ganz persönlichen Blick auf den Winter auf Hiddensee wirft, oder über die Inselfotografin Susanne Schwarz. Es werden Häfen der Insel vorgestellt, Einkehrtipps, bis die Fähre fährt, und Buchempfehlungen gegeben.

80 Seiten Hiddensee

„Hoch stand der Sanddorn, am Strand von Hiddensee.“ Von wegen: Rockröhre Nina Hagen landete mit dem gleichnamigen Song zu DDR-Zeiten zwar einen Hit. Dass es heute um den auch „Zitrone des Nordens“ genannten Sanddorn schlecht bestellt ist, kann auch sie erfahren – wenn sie zum neuen Hiddensee-Magazin greift. Ebenso könnte sie in Erinnerungen schwelgen, dann auch Hiddensee zu DDR-Zeiten streift das neue Magazin. Es wartet außerdem auf mit Hochzeitsgeschichten, Wissenswertem über das „blaue Strandhaus“ und das rote Haus in Vitte.

Jährliche Herausgabe geplant

Das neue Hiddensee-Magazin soll keine „Eintagsfliege“ sein, betont Janet Lindemann. „Wir wollen an Traditionen anknüpfen.“ Einmal jährlich im Frühjahr soll es erscheinen. Die aktuelle Ausgabe wurde in einer Auflage von 10 000 Stück gedruckt. Nach der Lindemann-Lastenrad-Tour wird sich auf dem söten Länneken die Hiddenseer Logistik GmbH um die weitere Verteilung des 5,50 Euro teuren Heftes kümmern. Zudem ist es in einschlägigen Buchhandlungen in Stralsund und sogar Berlin und Dresden erhältlich. Außerdem kann es online in der Putbusser Druckerei (www.ruegen-druck.de) bestellt werden.

Von Udo Burwitz