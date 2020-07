Stralsund

Endlich ist es da, das lang erwartete Kita-Portal der Hansestadt Stralsund. Über zwei Jahre wurde daran gearbeitet. Ab sofort können sich junge Familien auf der Seite über die Betreuungsangebote in der Stadt informieren. Die Suche nach dem passenden Platz soll so erleichtert werden.

Mehrfach-Anmeldungen jetzt sichtbar

Doch der Antrieb, so ein Portal zu erstellen, war ein anderer: Wegen des akuten Kita-Platzmangels – in Stralsund fehlen immer noch über 200 Betreuungsplätze – haben sich die besorgten Eltern aus Angst, keinen Platz zu bekommen, gleich in mehreren Kitas auf die Wartelisten setzen lassen, um ihre Chancen zu erhöhen. Da es keinen Punkt gab, an dem das zusammenlief oder gefiltert wurde, verschärfte sich das Problem noch. Diese Doppel- und Dreifach-Reservierungen sind nach wie vor möglich, aber sie landen jetzt quasi auf einer gemeinsamen Warteliste und werden entsprechend angezeigt.

Die Kita Lütt Matten befindet sich in der Tribseer Vorstadt. Pädagogisches Ziel ist es, den Kindern im Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt eine bewegungsanregende Umgebung zu schaffen. Leitbild: Bewegung macht klüger. Quelle: Ines Sommer

„Wir sorgen an dieser Stelle in unserer Hansestadt für eine zeitgemäße Lösung bei der Kita-Anmeldung. Ich freue mich ganz besonders, dass wir alle sozialen Träger für das wichtige Projekt gewinnen konnten. Mit diesem Angebot entlasten wir Stralsunder Familien“, ist sich Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) sicher. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und das gelungene Ergebnis.“

So funktioniert das Portal

Liebe Eltern, so einfach geht’s: Sie füllen bestimmte Suchkriterien aus, um die für ihr Kind passende Einrichtung zu finden. Betreuungsbeginn und Geburtsdatum des Kindes sind ebenso zu vermerken wie die täglich gewünschte Betreuungszeit. In den nächsten Feldern entscheiden Sie, ob Ihr Kind in der Kindertagespflege oder in der Kita betreut werden soll.

Mit diesem Plakat wirbt die Hansestadt Stralsund für ihr neues Kita-Portal. Quelle: Repro

Nun gibt es zwei Varianten: Entweder Sie wissen schon, welche Kita oder Tagesmutti es sein soll, dann geben Sie Träger und Einrichtung mit an. Oder: Sie sind neu in der Stadt und wollen sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Dann können Sie aus 22 Kitas mit Krippe, Kindergarten und Hort oder eine der 26 aufgeführten Tagespflegestellen aussuchen. Jedenfalls im Moment. Denn uns scheint, dass noch nicht alle Tagesmütter und Tagesväter in der Liste festgehalten sind.

Kurzporträts der Kitas und Tagespflege-Einrichtungen

Das Gute: Klickt man auf den Namen der Kita oder Tagespflege, erfährt man auch etwas über das pädagogische Konzept oder kann sich einen Eindruck von den räumlichen Bedingungen machen. Das geschieht sehr unterschiedlich, mal ausführlich, mal ehr kurz. Wichtig ist, dass die Öffnungszeiten ebenso vermerkt sind wie Barrierefreiheit oder das Vorhandensein von integrativen Plätzen.

Die Kindervilla Schatzkiste ist die erste und bisher einzige 24-Stunden-Kita in Stralsund. Sie befindet sich gleich hinterm Krankenhaus in der Friedrich-Naumann statt. Träger ist der Verein Lebensräume. Quelle: Ines Sommer

Ganz wichtig: Um zu erfahren, ob in Ihrer Wunsch-Betreuung Plätze frei sind, müssen Sie bei den Suchkriterien unbedingt den Button anklicken „Nur Einrichtungen mit freien Kapazitäten anzeigen.“

Zudem gibt es die Möglichkeit, auch Gründe für die Wahl genau dieser Einrichtung anzugeben. So kann die Kita-Leitung oder die Tagespflegeperson darauf bei der Vergabe der Plätze Rücksicht nehmen.

Vormerklisten sind vernetzt

Die Kitas und Tagespflegepersonen arbeiten mit einer so genannten kombinierten Vormerkliste, die Mehrfach-Anmeldungen anzeigt und berücksichtigt. Mit anderen Worten: Die Eltern können mehrere Eisen im Feuer haben. Doch das Programm macht das sichtbar, so dass Träger und Jugendamt jederzeit ablesen können, wie viele Plätze wirklich gebraucht werden. Und das ist nicht nur für die Anfragen der Familien wichtig, sondern auch für eine bedarfsgerechte Planung – bei der Wohnsitzgemeinde Stralsund, vor allem aber für den Landkreis Vorpommern-Rügen, dessen Jugendamt für die Kinder- und Jugendhilfe verantwortlich ist.

OZ-Testurteil: Einfach und hilfreich, aber mit kleinen Lücken

Fazit: Man klickt sich gut durch, das Portal ist verständlich aufgebaut und hält für den Nutzer viele Informationen bereit. Es ist auf jeden Fall eine Hilfe und steht einer Stadt mit jungen Familien gut zu Gesicht.

Aber: Aufgefallen ist bei unserem Test noch, dass in Krippe, Kindergarten und Hort relativ oft angezeigt wird „Plätze vorhanden“. Spricht mach mit den Kitas, sagen die etwas anderes. Da gibt es offensichtlich eine Differenz zwischen Portal und Wirklichkeit. Liegt vielleicht daran, dass noch nicht alle Anbieter hundertprozentig ihre belegten Plätze in das System eingepflegt haben. Das soll demnächst aber abgeschlossen sein...

Für die Kinder im Alter bis zu drei Jahren sind sie ein wichtiges Betreuungsangebot – die Tagespflege-Einrichtungen in Stralsund. Bei „Kunterbunt“ haben sich zwei Betreuerinnen zusammengeschlossen. Quelle: Privat

Silke Herrmann, Betreiberin der „ Biene Maja“, ist gespannt, wie das Portal angenommen wird. „Wir haben das alles noch vor unseren Ferien eingehämmert, damit das läuft. Ich war erst gar nicht dafür, weil ich befürchte, dass viele Einrichtungen das Portal nicht pflegen. Und wenn es nicht aktuell ist, macht es keinen Sinn. Naja, hoffen wir mal das Beste.“

Kita-Portal auf der Stralsund-Seite

Das „Kita-Portal Hansestadt Stralsund“ ist unter www.stralsund.de/kita-portal zu erreichen. Außerdem werden jetzt Flyer verteilt, auf denen das Angebot erklärt wird. Natürlich können Eltern auch weiterhin persönlich zu ihrer Wunsch-Kita Kontakt aufnehmen. Das ist dann für die Unterzeichnung des Betreuungsvertrages auf jeden Fall nötig.

Die Kindertagespflege „Die Knirpse“ von Katja Reinke befundet sich in der Barnimstraße in der Tribseer Vorstadt. Quelle: Privat

Von Ines Sommer