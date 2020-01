Stralsund

Noch in diesem Jahr wird es für Stralsund ein neues Spielraumentwicklungskonzept geben. Das erklärte Anne Marks von der Abteilung Planung und Denkmalpflege am Dienstag vor dem Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung.

Wie viele Spielplätze braucht Stralsund ?

Hinter dem sperrigen Begriff versteckt sich eine schöne Sache, denn im Mittelpunkt stehen die Spielplätze der Hansestadt. Davon gibt es derzeit 80 kommunale Plätze im Stadtgebiet und 39 in Privateigentum. Im Jahr 2014 hatte es das letzte Spielraumentwicklungskonzept gegeben. „Dessen Prioritätenliste ist fast abgearbeitet, deshalb sind wir dabei, ein neues Konzept zu erarbeiten“, sagte Anne Marks. Dafür wird die Zahl der Einwohner mit den Spielplatzangeboten abgeglichen.

„Die Zahlen für 2018 liegen uns vor und diese analysieren wir jetzt.“ In Stralsund leben insgesamt 8786 Kinder, im Jahr 2014 waren es 7936. „Wenn es um die Spielplatzangebote geht, unterscheiden wir nach drei Altersklassen“, so Anne Marks. Klasse 1 sind die Null- bis Sechsjährigen (2937 Kinder), Klasse 2 die Sechs- bis Zwölfjährigen (3105) und Klasse 3 die Zwölf- bis 18-Jährigen (2744). „Wir haben festgestellt, dass diese Gruppen zahlenmäßig relativ ausgeglichen sind.“

Spielen, ein Leben lang

Perspektivisch soll bei den Angeboten eine breitere Zielgruppe angesprochen werden. „Zu spielen oder sich im Freien fit zu halten, ist längst nicht nur Kindersache“, so Anne Marks. Der Trend, dass auch die Eltern oder Großeltern sich auf Spielplätzen betätigen wollen, steige. Das betreffe im Übrigen gar nicht nur die Erwachsenen, die mit einem Kind nach draußen gehen. Ziel sei es, keine Plätze ausschließlich für eine Altersklasse zu gestalten, sondern sie etwas zu öffnen. „Doch an einem konkreten Handlungskonzept und einer neuen Prioritätenliste arbeiten wir derzeit und werden beides noch in diesem Jahr vorstellen.“

Auf die Frage, wie es um die Sicherheit der Plätze bestellt sei, erklärte Heike Benz von der Abteilung Straßen und Stadtgrün, dass es einen Spielplatzkontrolleur gebe, der wöchentlich alle Spielplätze der Stadt genau unter die Lupe nehme. „Außerdem haben wir zusätzliche Monatskontrollen. Einmal jährlich wird zudem ein externer Fachmann hinzugezogen, der alle Plätze kontrolliert.“

125 Rettungsboote am Sund

Außerdem gab Stefanie Patzelt, Sprecherin des Lokalen Bündnis für Familie der Hansestadt, einen Einblick in die Projekte des Bündnisses, dem aktuell 70 Partner angehören. Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen und Betrieben in der Hansestadt weiter voranzubringen.

Neben der erfolgreich wiederbelebten Aktion „Rettungsboot – Wir helfen dir“, die sich an Kinder in Notsituationen richtet, gibt es zahlreiche weitere Projekte. Dazu zählen unter anderem der Treff „Bibolinchen“ in der Stadtbibliothek oder auch der Familiennachmittag im Strandbad, der auch in diesem Jahr am 11. Juni stattfinden wird. Außerdem werden die Ferien- und Familienkalender sowie der Familienlotse vom Bündnis gestaltet und zur Verfügung gestellt und die Auszeichnung familienfreundlicher Unternehmen ins Leben gerufen. „Für all diese Projekte brauchen wir Geld“, sagte Stefanie Patzelt und warb bei den Mitgliedern des Ausschusses und bei den Stadtvertretern um Unterstützung. Mindestens 2800 Euro seien für das Jahr 2020 notwendig, um alles am Laufen zu halten.

Davon ausgenommen sei das „Rettungsboot“. „Durch Spenden sind wir dort auf einem guten Stand und freuen uns, dass es in Stralsund und der Umgebung mittlerweile 125 Rettungsboote, also Anlaufstellen für Kinder in einer Notsituation, gibt“, erklärte Patzelt.

Von Miriam Weber