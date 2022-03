Stralsund

Langes Warten im Auto, die Rostocker Chaussee beidseitig verstopft, PCR-Testzentrum von Helios am Krankenhaus West mal wieder überlastet – dieses meist montags zu beobachtende Schauspiel könnte nun der Vergangenheit angehören. Denn seit Freitag gibt es in Stralsund einen zweiten Anlaufpunkt, um einen PCR-Test machen zu lassen, sollte der Hausarzt diese Leistung nicht anbieten. Das neue Zentrum befindet sich ausgerechnet in einer Kneipe, genauer gesagt in der Sportsbar Allstars, Mühlenstraße 56. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 20 Uhr.

Zwar läuft dort auf den Fernsehern noch immer Fußball, doch der Barbetrieb ist seit Wochen eingestellt. Da das Interesse zurückging, hat Betreiber André Hillmann seine Gaststätte zu einem Corona-Schnelltestzentrum umfunktioniert und damit gute Erfahrungen gemacht. „Zu uns kommen täglich 100 bis 150 Leute und lassen sich testen.“ Bei acht bis zehn falle der Test positiv aus. „Wir müssen die Leute jetzt nicht mehr zum PCR-Test wegschicken, sondern können den gleich hier machen“, sagt Hillmann. Das Personal wurde dafür extra geschult.

Trikots von Augsburg und Aubameyang

PCR- und Schnelltestmöglichkeit sind räumlich voneinander getrennt. Wer die Kneipe betritt, wird umgehend gefragt, für welchen Test er oder sie dort ist. Sollte es der PCR-Test sein, geht die Person gleich nach rechts in einen mit milchigem Plexiglas abgetrennten Bereich. Von außen ist er mit Trikots behängt, auf denen Sportler unterschrieben haben: das Dortmund-Shirt von Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, das Mannschafts-Trikot des FC Augsburg und auch das Leverkusen-Shirt von Ulf Kirsten sind ausgestellt. „Damit es nicht so steril aussieht und den Charakter der Sportsbar trägt“, begründet Hillmann.

Die Atmosphäre ist zwar locker, jeder Gast bekommt ein paar nette Sätze zu hören und nach dem Test eine Süßigkeit angeboten. Dennoch wird sehr auf Hygiene geachtet. „Die Personen, die einen PCR-Test machen, kommen mit den anderen nicht in Berührung. Und nach jedem Test wird desinfiziert“, sagt Hillmann. „Auch die Türklinke.“

300 Menschen kamen zum Spenden-Tag

Aus Dankbarkeit sei ihm und dem Team von einer Person gleich ein Frühstück mitgebracht worden. „Da hat sich einer sehr darüber gefreut, dass er nicht mit dem Bus zum Krankenhaus West fahren musste“, meint der Barbesitzer. Anspruch auf einen PCR-Test haben unter anderem Personen, denen ihr Arzt einen aufgrund spezifischer Symptome angeordnet hat, bei denen ein Schnelltest positiv ausgefallen ist sowie Personen einer Gesundheitseinrichtung, die als Kontaktperson identifiziert wurden. Auch private PCR-Tests, etwa für Urlaubsreisen, sind in der Sportsbar möglich, müssen aber selbst bezahlt werden.

Die Proben werden ans Labor Limbach geschickt. Ergebnisse liegen meist in 24 bis 48 Stunden vor, oft gehe es aber auch schneller, sagt Hillmann, der kürzlich die Schnelltest-Einnahmen eines Tages gesammelt hat, um sie dem Greifswalder Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder zukommen zu lassen. „300 Menschen sind unserem Aufruf gefolgt, haben einen Schnelltest machen lassen und auch Geld in unser Sparschwein geworfen.“ So kamen 4000 Euro für den guten Zweck zusammen.

